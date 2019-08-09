Фінське місто атакували хакери

Хакери здійснили атаку на освітню мережу фінського міста Порі.

Про це повідомляє Yle з посиланням на міську адміністрацію.

"Освітня мережа міста Порі зазнала хакерської атаки", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до міської адміністрації, атаку помітили в освітній мережі.

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У сервері міської мережі освіти була встановлена шкідлива програма, через яку зловмисники спробували зібрати дані. Це могло поставити під загрозу захист особистої інформації користувачів – електронну пошту і паролі.

В якості запобіжного заходу паролі всіх користувачів були змінені.

Як повідомлялося 25 липня, Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило про хвилі кібератак на білоруські підприємства різних форм власності.