Фінське місто атакували хакери
Укрінформ
Хакери здійснили атаку на освітню мережу фінського міста Порі.
Про це повідомляє Yle з посиланням на міську адміністрацію.
"Освітня мережа міста Порі зазнала хакерської атаки", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до міської адміністрації, атаку помітили в освітній мережі.
У сервері міської мережі освіти була встановлена шкідлива програма, через яку зловмисники спробували зібрати дані. Це могло поставити під загрозу захист особистої інформації користувачів – електронну пошту і паролі.
В якості запобіжного заходу паролі всіх користувачів були змінені.
Як повідомлялося 25 липня, Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило про хвилі кібератак на білоруські підприємства різних форм власності.