Швейцарія не дала громадянство жінці, яка на співбесіді понад 200 разів сказала "е-е-е"

У Швейцарії відмовилися надати громадянство жінці з Іраку, яка під час співбесіди понад 200 разів сказала «е-е-е», що, нібито, вказує на її недостатній рівень володіння німецькою.

Про це повідомляє The Local.

«У швейцарському кантоні Швіц жінці іракського походження відмовили в громадянстві. Запис її інтерв'ю в Управлінні по натуралізації показав, що вона говорила "е-е-е" понад 200 разів, коли їй ставили питання. Чиновники дійшли висновку, що її рівень володіння німецькою мовою недостатній», - йдеться у повідомленні.

Вона та її іракський чоловік вже 20 років живуть в місті Інгенболе в кантоні Швіц. Її чоловік отримав швейцарський паспорт після двох спроб. Мати двох дітей добре інтегрована в суспільство, вступила в місцеву самаритянську асоціацію і володіє необхідними географічними і національними політичними знаннями.

Після того як кантон відхилив заяву, жінка передала свою справу в Федеральний суд Швейцарії. Вона стверджувала, що інтерв'ю записувалося без її згоди.

Жінка представила мовний диплом одного з центрів професійного навчання, але суддя постановив, що працівники центру не могли судити про її мовний рівень.

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Водночас, робота жінки у самаритянській асоціації була залишена представниками кантону без уваги.

Суддя заявив, що важко уявити, як жінка може відігравати таку активну роль в суспільстві, якщо вона не має необхідного рівня володіння мовою. Якщо місцевий кантон не вирішить надати жінці громадянство, їй доведеться поліпшити свої мовні навички, перш ніж подавати повторну заявку.

Як відомо, володіння мовою завжди було необхідне для отримання швейцарського громадянства, але раніше вимоги варіювалися в залежності від кантону. Але відповідно до змін 2018 року тепер потрібен мінімальний рівень.

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