Тривалість життя в Японії досягла нового рекорду

За минулий рік середня тривалість життя японців досягла рекордного рівня і серед чоловіків, і серед жінок.

Про це повідомляє NHK.

"У порівнянні з 1989 роком, коли почалася ера Хейсей, середня тривалість життя збільшилася на п'ять з гаком років", - йдеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я Японії уточнює, що у 2018 році середня тривалість життя становила 81,25 року для чоловіків і 87,32 року для жінок. Наголошується, що це щорічне збільшення сьомий рік поспіль.

Зазначається, що середня тривалість життя японок стала другою найвищою після Гонконгу четвертий рік поспіль, а японців - третьою найвищою після Гонконгу та Швейцарії другий рік поспіль.

Як повідомляв Укрінформ, середня тривалість життя українських чоловіків - 66 років, на 11 років менше, ніж у країнах Західної Європи.