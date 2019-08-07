Тенісист Стаховський зайнявся виноробством на Закарпатті

Тенісист Сергій Стаховський став власником виноградників у Берегівському районі Закарпаття та вже цього року планує випустити власні вина.

Про це спортсмен розповів місцевому телеканалу UngvarTV.

"Я знайшов однодумців і запропонував ідею створити дуже якісне вино на території України, на Закарпатті, де існують традиції виноробства. І цього року вже буде перший розлив", - зазначив Стаховський.

За його словами, цінувати якісне вино він навчився у Франції.

Стаховський з партнерами володіє 20 га виноградників на Закарпатті. Цієї осені тут вперше розливатимуть вино з ягід, зібраних у Берегівському районі минулого року.