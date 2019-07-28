Стаховський програв у кваліфікації турніру ATP-250 у Мексиці

Перша чоловіча "ракетка" України Сергій Стаховський не зміг пробитися до основної сітки престижного турніру ATP-250 Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex у мексиканському місті Лос-Кабос.

У першому раунді відбіркової сітки киянина, який посідає 144-те місце у рейтингу, обіграв Данило Петрович із Сербії (250) - 6:4, 7:6 (7:5), повідомляє Укрінформ. Суперники провели на корті рівно півтори годиини. Читайте також: Світоліна посіяна під першим номером на турнірі WTA в Сан-Хосе Додамо, що призовий фонд змагань у Лос-Кабосі становить 858 тис 565 дол.