Стаховський програв у кваліфікації турніру ATP-250 у Мексиці

Стаховський програв у кваліфікації турніру ATP-250 у Мексиці

Укрінформ
Перша чоловіча "ракетка" України Сергій Стаховський не зміг пробитися до основної сітки престижного турніру ATP-250 Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex у мексиканському місті Лос-Кабос.

У першому раунді відбіркової сітки киянина, який посідає 144-те місце у рейтингу, обіграв Данило Петрович із Сербії (250) -  6:4, 7:6 (7:5), повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті рівно півтори годиини. 

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Додамо, що призовий фонд змагань у Лос-Кабосі становить 858 тис 565 дол.

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