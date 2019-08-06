До 200-річчя від дня народження Куліша у Чернігові підготували дві виставки

До 200-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, етнографа, перекладача і громадського діяча Пантелеймона Куліша у Чернігові підготували дві виставки: одну - в бібліотеці, іншу - в музеї.

Про першу з цих виставок повідомляє Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка.

"7 серпня 2019 року Україна відзначає 200-річчя з дня народження видатного письменника Пантелеймона Олександровича Куліша. До цієї пам'ятної дати відділ документів із гуманітарних наук Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка підготував книжково-інформаційну виставку "Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель", - ідеться у повідомленні.

В бібліотеці нагадують, що Куліш - автор першого українського фонетичного правопису, українського букваря та першої "Граматики" для навчання дітей рідній мові. Він був сучасником Тараса Шевченка й одним з ініціаторів створення Кирило-Мефодіївського братства. Переклав на українську мову Біблію, твори Шекспіра та Байрона.

Куліш відомий як автор першого історичного роману українською мовою "Чорна рада".

Другу виставку, присвячену ювіляру, підготував Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського. Вона називається "І вчора Куліш, і сьогодні Куліш…" і зібрана з фондових матеріалів, пов’язаних із життям та багатогранною діяльністю письменника: фотографій, оригіналів творів, малюнків і т. д.

Пантелеймон Куліш - уродженець Чернігівщини. У маєтку Білозерських-Кулішів села Мотронівка нинішнього Борзнянського району, де письменник проживав зі своєю дружиною, відомою в літературі під псевдонімом Ганна Барвінок, створено історико-меморіальний музей-заповідник "Ганнина Пустинь".

У п’ятницю, 9 серпня, за участю керівництва Чернігівської ОДА, там відбудеться літературно-музичне свято "Його душа завжди живе".