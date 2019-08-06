До 200-річчя від дня народження Куліша у Чернігові підготували дві виставки

До 200-річчя від дня народження Куліша у Чернігові підготували дві виставки

Укрінформ
До 200-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, етнографа, перекладача і громадського діяча Пантелеймона Куліша у Чернігові підготували дві виставки: одну - в бібліотеці, іншу - в музеї.

Про першу з цих виставок повідомляє Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка.

"7 серпня 2019 року Україна відзначає 200-річчя з дня народження видатного письменника Пантелеймона Олександровича Куліша. До цієї пам'ятної дати відділ документів із гуманітарних наук Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка підготував книжково-інформаційну виставку "Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель", - ідеться у повідомленні.

В бібліотеці нагадують, що Куліш - автор першого українського фонетичного правопису, українського букваря та першої "Граматики" для навчання дітей рідній мові. Він був сучасником Тараса Шевченка й одним з ініціаторів створення Кирило-Мефодіївського братства. Переклав на українську мову Біблію, твори Шекспіра та Байрона.

Куліш відомий як автор першого історичного роману українською мовою "Чорна рада".

Читайте також: У Києві відкрили виставку до 200-річного ювілею Пантелеймона Куліша

Другу виставку, присвячену ювіляру, підготував Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського. Вона називається "І вчора Куліш, і сьогодні Куліш…" і зібрана з фондових матеріалів, пов’язаних із життям та багатогранною діяльністю письменника: фотографій, оригіналів творів, малюнків і т. д.

Пантелеймон Куліш - уродженець Чернігівщини. У маєтку Білозерських-Кулішів села Мотронівка нинішнього Борзнянського району, де письменник проживав зі своєю дружиною, відомою в літературі під псевдонімом Ганна Барвінок, створено історико-меморіальний музей-заповідник "Ганнина Пустинь".

У п’ятницю, 9 серпня, за участю керівництва Чернігівської ОДА, там відбудеться літературно-музичне свято "Його душа завжди живе".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-