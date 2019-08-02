У Києві відкрили виставку до 200-річного ювілею Пантелеймона Куліша

У Музеї книги та друкарства України відбулося відкриття міжмузейного виставкового проєкту до 200-річчя видатного українського письменника Пантелеймона Куліша.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми намагалися представити Пантелеймона Куліша як багатогранну постать - і як видавця, і як художника, і як перекладача, і як письменника. Часто говорять, що постать Куліша суперечлива. Так. Але він до кінця залишався вірним народній мові. Він говорив, що народна мова - виразник психології, менталітету", - розповіла куратор виставки, заступник директора Музею книги та друкарства Інна Мочарник.

Виставка до 200-річчя Пантелеймона Куліша / Фото: Наталія Молчанова, Укрінформ

На виставці представлені прижиттєві видання творів Пантелеймона Куліша, прижиттєві видання перекладів творів Шекспіра, "Граматка" - перший україномовний буквар, виданий Кулішем в Петербурзі у 1857 році, роман “Байда, князь Вишневецький”, а також ілюстрації Василя Кричевського до першого українського історичного роману "Чорна рада".

Окрім цього, з фондів Музею театрального, музичного та кіномистецтва на виставці представлені матеріали до постановки трагедії Вільяма Шекспіра "Макбет", переклад якої на українську мову здійснив Куліш.

На виставці експонуються також прижиттєвий портрет письменника, який написав Тарас Шевченко, та портрет Тараса Шевченка, зроблений Пантелеймоном Кулішем.

Як зазначила на відкритті виставки директор музею Валентина Бочковська, експонати не просто розповідають про творчість письменника, а є своєрідною рефлексією на сучасність.

"Якщо ми не будемо шанувати наших відомих людей, ми перестанемо називатися українським народом, бо не будемо пам'ятати. В наших фондах багато матеріалів про Пантелеймона Куліша. Ми показали тут найзнаковіші. Крім того, ми намагалися прорефлексувати це і на сьогоднішні події. На виставці представлена "Граматка" і "Арифметика" Куліша, де він висловлювався щодо того, що кожна нація повинна підтримувати свою мову в першу чергу, і послуговуватися нею не тільки в приватному спілкуванні, а переводити мову в публічний простір",- наголосила Бочковська.

Під час відкриття виставки відбулося спецпогашення марки, виданої до 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша. Автор марки художник Микола Кочубей.

Виставка створена Музеєм книги та друкарства в партнерстві з Національним музеєм Тараса Шевченка, Музеєм театрального, музичного та кіномистецтва.

Виставка триватиме до вересня.

Український письменник, видавець, перекладач Пантелеймон Куліш народився 7 серпня (26 липня) 1819 року у містечку Вороніж ( тепер Шосткинський район Сумської області).