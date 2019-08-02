У Житомирі презентували мистецький проєкт для незрячих “Бачити серцем”

Мистецький проєкт “Бачити серцем” покликаний допомогти незрячим людям осягнути візуальне мистецтво.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.

“У пресцентрі міської ради відбулася презентація проєкту обласної громадської організації “Житомирська обласна спілка культури та мистецтва інвалідів” “Бачити серцем” - мистецькі заходи для людей з інвалідністю по зору”, що реалізовуватиметься за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми “Інклюзивне мистецтво” в Житомирі, Луцьку, Хмельницькому та Полтаві”, - йдеться у повідомленні.

У Житомирі презентували проєкт для незрячих “Бачити серцем” / Фото: zt-rada.gov.ua

Зазначається, що у рамках проєкту заплановано тренінги з аудіодискрипції для представників закладів культури. Фахівці у роботі з людьми з інвалідністю поділяться досвідом організації мистецьких заходів, екскурсій, перформансів. А працівники культурних установ зможуть наочно побачити алгоритм роботи з незрячими людьми під час аналізу візуальних творів мистецтва.

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Крім того, у рамках перформансу “Бачити серцем” незрячих познайомлять із творами народного художника України Юрія Камишного.

“До картин відомого митця написано багато віршів та пісень, більшість із них виконають незрячі люди, зокрема гурт “Гармонія”. В піснях та поетичних творах передається задум, настрій, емоції, які митці відчували, споглядаючи твори Юрія Камишного”, - додають у пресслужбі.

Мета такого перформансу – довести, що незрячі можуть бачити набагато більше. Адже головне у сприйманні мистецтва – це вміння відчувати серцем.

Для учасників проєкту з вадами зору також організують екскурсії по музеях Полтави, Хмельницького, Луцька та Житомира.