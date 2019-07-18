Дитячі бібліотеки Львова поповнились книгами для незрячих читачів

Унікальні книги, надруковані шрифтом Брайля, поповнили фонди дитячих бібліотек Львова. Відтепер багатий літературний світ став доступнішим для юних читачів із вадами зору.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

“Усі дитячі бібліотеки Львова отримали нові книги, надруковані шрифтом Брайля. Кожна із них має аудіоверсію, кольорові рельєфні малюнки та універсальний дизайн — тобто плоский і рельєфно-крапковий шрифт, що дозволяє одночасно читати її зрячим і незрячих дітям. Загалом це 200 книг для бібліотек міста: 10 літературних творів, тиражем по 20 примірників кожен”, - зазначено у повідомленні.

Такий подарунок для дітей з особливими потребами став можливим завдяки проекту «Мистецька книга для львівських бібліотек», який реалізували у Громадській організації «Фонд реабілітації незрячих». Фінансову підтримку надало управління соціального захисту Львівської міськради. Публікацію книг і рельєфних малюнків, озвучення, зшивання в універсальному дизайні здійснили фахівці Ресурсного центру НУ «Львівська політехніка».

«Торік у Львові було започатковано ініціативу щодо створення інклюзивних бібліотек. Статус інклюзивних вони отримують завдяки рельєфно-крапковим книгам для незрячих читачів. Минулого року всі 17 міських бібліотек для дітей одержали по 10 книжок, надрукованих шрифтом Брайля. А цьогоріч „Фонд реабілітації незрячих“ продовжив традицію, яка вивела місто Лева на чільні позиції серед усіх інших міст України. Адже досі жодне місто не має бібліотек, які пропонували б читачам з важкими порушеннями зору відповідні їх можливостям книги. Львів таку послугу своїм мешканцям пропонує», - розповіла заслужений працівник соціальної сфери України, керівник Ресурсного центру НУ «Львівська політехніка» Оксана Потимко.

Над створенням аудіоверсій працювали відомі львівські письменники, поети, музиканти, співаки: Марічка Крижанівська, Славко Нудик, Ольга Банах, Мар’яна Фехтель і вокальна дитяча студія Павла Табакова. Усі видання мають ISBN нумерацію і внесені у міжнародний реєстр.