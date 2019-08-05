У Туреччині виявили останки прадавніх людей

Під час розкопок у турецькій провінції Ескішехір, що в центральній частині країни, було виявлено скелети, вік яких сягає 5 тисяч років.

Про це повідомляє Daily Sabah.

«У селищі Кюллюоба були знайдені два скелети – один, імовірно, 13-річної дівчини, другий - чоловіка років 30-ти», - йдеться у повідомленні.

Дослідники вважають, що двоє, можливо, родичів, загинули разом, тому їх обох поховали в одному саркофазі приблизно в 3 тис. до н.е.

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За словами керівника розкопок Мурата Тюрктекі, вчені мають намір провести ретельне вивчення знахідки.

Розкопки в селищі ранньої бронзової доби, розташовані в історичному районі Сейтгазі провінції Ескішехір, проводяться з 1996 року.