На Полтавщині при розкопках скіфської столиці археологи знайшли рідкісні артефакти

На Полтавщині, при розкопках на Більському городищі, де ймовірно знаходилася столиця скіфів Гелон, археологи натрапили на рідкісні для цієї місцевості артефакти - давньоримські фібули.

Про це повідомив полтавському телеканалу «Центральний» керівник археологічної експедиції Полтавського Національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Роман Луговий.

«Цікаво, що ці речі (фібули - ред.) можуть чітко датувати саме поселення – друга половина ІІ століття. Це кінець Мармоканських війн, і воїни після них починають розходитися і приносять такі фібули воїнського типу. Ними римські легіонери застібали плащі. Це досить рідкісні знахідки на полтавських просторах», - розповів Луговий.

За його словами, користування застібками-фібулами - це римська традиція, яку принесла на нашу територію мода римських легіонерів.

Ще один знайдений артефакт, за словами археолога, доведеться ідентифікувати. Він схожий чи то на якусь бронзову прикрасу, чи на уламок люстерка.

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Окрім того, полтавській експедиції вдалося знайти деякі фрагменти кераміки, леза металевої сокири, свинцевої кулі та дві монети (шведські соліди), що відносяться до часів козаччини.

Більська фортеця, де, як вважають вчені, знаходилася столиця древніх скіфів – Гелон, існувала з кінця VIII до початку III століть до нашої ери, у добу Раннього Залізного віку й не мала рівних у Європі: вона займала майже 5 тисяч гектарів і була у 60 разів більша за Трою і в 5 разів - за Вавилон у час його розквіту.

Там ще й досі археологи іноді знаходять знамените скіфське золото. І хоча цьогорічні знахідки не мають такої цінності, як воно, все ж вони важливі для науковців, бо допомагають розширити уявлення про життя та побут людей, котрі жили на землі багато тисячоліть тому.

Вітчизняні та зарубіжні археологи досліджують Більське городище вже понад 100 років.