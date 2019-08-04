Чи шкідлива пальмова олія: Супрун розповіла про переваги й недоліки

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що варто знати про пальмову олію.

Про це вона написала у Facebook.

“Коли питають, шкідлива пальмова олія чи ні, слід відповісти, що все залежить, для кого і для чого. Вона точно не є отрутою, від якої “онкологія розвивається за два тижні”, але все ж варто розбиратися. Коротка відповідь така: слід дбати про довкілля, права людини і завжди збалансовано та корисно харчуватися. Але загалом історія з пальмовою олією нагадує юридичний договір із силою-силенною нюансів”, - написала Супрун.

Урядовець зауважила, що шкода чи користь пальмової олії для здоров’я неоднозначні.

За її словами, у сирій пальмовій олії напіврідкій і червоній — половину становлять ненасичені жирні кислоти і половину — насичені. Останніх у пальмовій олії більше, ніж у салі.

“У пальмовій олії, яку ще не поділили на тверду і тривалого зберігання та рідку фракції і не рафінували, багато провітаміну А, лікопену, трьох форм вітаміну Е і фітостеролів. На жаль, переважно ми стикаємося вже з рафінованими та розділеними фракціями пальмової олії чи навіть маргаринами на основі пальмового олеїну”, - зазначила Супрун.

В.о. міністра охорони здоров’я розповіла, що дві третини пальмової олії, що виробляється у світі, стає продуктами харчування.

“Пальмова олія, її фракції чи маргарини на її основі входять передусім до складу дешевих солодощів, низькоякісних сирів, а також недешевих шоколадних кремів. Солодощі шкідливі високим глікемічним індексом, високим вмістом жирів та відсутністю необхідних нам нутрієнтів і клітковини. Маргарини з пальмовою олією шкідливі, бо в маргаринах є трансжири”, - пояснила Супрун.

Як зазначила Супрун, пальмова олія може прогріватися і при цьому не чорніти і майже не утворювати трансжирів, тому що в неї висока точка димлення і дуже низький вміст альфа-ліноленової кислоти. Тому пальмовий олеїн чи купажі олій на основі пальмової використовують для приготування страв у фритюрі. Уляна Супрун наголошує, що проблема передусім не в пальмовій олії як такій, а в глибокому смаженні, багаторазовому прогріванні та великій частці жирів. На якій би олії чи маслі не робили фритюр, ця опція — нездорова.

Також дописувачка зауважила, що пальмова олія не закупорює судини через високу температуру плавлення.

“Всі жири, що потрапляють у наше тіло, піддаються розщепленню ферментами і переносяться в тілі в складі жиробілкових комплексів — ліпопротеїнів. Від температури чи точки плавлення їхній стан не залежить. Ризик атеросклерозу — “закупорювання судин” — залежить не лише від раціону, а й від рівня фізичної активності, наявності вісцерального жиру, генетики та куріння”, - пояснили Супрун.

Водночас, урядовець зазначила, що пальмова олія справді може збільшувати ризик серцево-судинних захворювань, оскільки в ній багато насичених жирних кислот: міристилової і пальмітинової.

Очільниця МОЗ радить пам’ятати, що насичені жири (з пальмової чи кокосової олії, вершкового масла, молока, сала) мають становити до 10% від усіх спожитих жирів.

“Загроза передусім стосується людей старшого віку з історією серцево-судинних хвороб та з надлишковою вагою. Тим не менш, наразі не можна сказати, що “пальмова олія викликає інфаркти в більшій мірі, ніж решта продуктів”, адже оцінити, скільки її їсть людина, важко — вона є в низці продуктів, а насичені жирні кислоти присутні також у молочній продукції і м’ясі. Критичною для здоров’я серця і судин є не сама пальмова олія, а насичені жирні кислоти як такі”, - написала Супрун.

Вона також наголосила, що пальмова олія — не єдине “зло” в нашому раціоні.

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“Для здоров’я серця і судин шкідливо смажити на соняшниковій олії чи їсти багато арахісу, трансжирів, надто солоної їжі, алкоголю і мати надмірну вагу. Тому єдина порада, підкріплена дослідженнями, звучить так: їжте якомога менш процесовану їжу, про яку ви точно знаєте, як та з чого вона зроблена, та уникайте смаження і надлишку будь-яких жирів у раціоні”, - зазначила Супрун.

В.о. міністра також зауважила, що якісний склад пальмової олії ближчий до грудного молока, ніж склад коров’ячого, і наразі немає даних про зв’язок споживання жирів у складі прикорму чи їжі маленьких дітей і подальшим ожирінням чи розвитком діабету. Проте Супрун наголошує, що діти мають їсти овочі, фрукти, крупи, молочну продукцію, і при цьому кількість жирів у їх раціоні не повинна перевищуватися – що старша дитина, то менше їх треба.

За словами автора допису, для мешканців деяких африканських регіонів, де бракує багатої на нутрієнти їжі, пальмова олія певною мірою корисна, особливо – червона нерафінована, за умови помірного споживання. Проте ми з червоною пальмовою олією практично не стикаємося. При рафінації і фракціонуванні олії корисні сполуки втрачаються, але виникають шкідливі сполуки.

Як зауважила Супрун, наразі немає доказів канцерогенності сирої пальмової олії.

“Дослідження, що це описують, кажуть приблизно таке: “В пальмовій олії багато пальмітинової жирної кислоти, а її надлишок може викликати рак”. Але пальмітинової жирної кислоти значно більше у вершковому маслі, ніж у пальмовій олії. І ми знову повторюємо головну тезу: шкода здоров’ю криється в тривалому споживанні продуктів із великим вмістом жирів (чи жирів і цукрів водночас), чи це буде фритюр на пальмовій олії чи морозиво на вершковому маслі”, - пояснює урядовець.

Також, за словами в.о. міністра охорони здоров’я, в червоній пальмовій олії багато вітаміну Е, який може мати протипухлинну дію, але пальмова олія ще нікого не вилікувала від раку.

Водночас, як зазначає Супрун, у процесі рафінування пальмової олії, її очищення і фракціонування за температури 200 градусів і вище, в ній виникають сполуки з канцерогенною дією, шкідливі також для чоловічої фертильності та здоров’я нирок.

Супрун підсумувала, що пальмова олія – далеко не єдина загроза раку в нашому житті.

“В переліку канцерогенів – їжа, приготована у фритюрі, альдегіди пересмаженої соняшникової олії, алкоголь та його похідне — ацетальдгід, цигарки, ковбасні вироби, афлатоксини грибів (вони трапляються в горіхах), ультрафіолет, вихлопні гази та викиди виробництва”, - написала урядовець.

Супрун уточнила, що наразі пальмову олію не забороняють, і вона все ще лишається “здоровішою альтернативою маргаринам”, але встановлені межі вмісту шкідливих сполук у продуктах харчування.

Для збереження власного здоров’я очільниця МОЗ радить замість солодощів обирати фрукти чи якісний шоколад , не їсти смажені у фритюрі страви і якомога менше смажити, заправляти салати олією чи йогуртом та гірчицею, відмовитися від куріння та зловживання алкоголем, робити “морозиво” з бананів, тахіні (кунжутної пасти), какао та фруктів, забути смак налисників чи вафель із шоколадним кремом відомих фірм, купувати червону пальмову олію fair trade і пильнувати свій раціон самому, а не звинувачувати в усіх бідах пальмову олію.