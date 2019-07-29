Супрун назвала причини повільних змін у системі охорони здоров'я

"Політики регулярно змінюються, але впровадження обраної державної політики має тривати. Старт з нуля з приходом кожного нового міністра — одна з причин, чому бажані зміни не відбулися раніше. Тому коли у 2016 році ми прийшли в Міністерство, то взяли стратегію, яку готували експерти до нас, і почали її втілювати. Спочатку ми понад рік боролися за прийняття закону “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”. Саме з його прийняття розпочалося системне впровадження трансформації медичної системи", - зазначила Супрун.

За її словами, почалися зміни на рівні сімейної медицини, і цей етап трансформації практично завершено. "На черзі - зміни в поліклініках та лікарнях", - написала очільниця МОЗ.

Вона звернула увагу на нещодавнє інтерв'ю у ЗМІ радника Президента з питань охорони здоров’я Михайла Радуцького.

"Нещодавно радник Президента з питань охорони здоров’я Mihail Radutsky дав розлоге інтерв’ю газеті “Ваше здоров’я”, яка, до речі, належить родині Загоріїв (власникам одного з найбільших фармацевтичних бізнесів в Україні). Вдячна Михайлу за можливість укотре нагадати українцям про вже втілені командою Міністерства охорони здоров'я України зміни та спростувати поширені міфи і маніпуляції, якими переповнений згаданий матеріал", - написала Супрун.

Так, за її словами, деякі тези Михайла Радуцького не відповідають дійсності або є помилковими. Зокрема це намір затвердити національну стратегію розвитку системи охорони здоров'я.

Супрун нагадала, що така стратегія на період 2015-2020 років існує і затверджена.Також вона розкритикувала тезу Радуцького про адаптацію до українських потреб протоколів лікування інших країн. Зокрема в частині того, що інсують генетичні відмінності в перебігу хвороб тих чи інших рас.

За словами Супрун, медичні протоколи - це універсальні алгоритми дії лікарів.

"Ми вже нагадували народній депутатці Ользі Богомолець, що не буває жодних “імунних потреб нації”, а хвороби не знають національних чи територіальних кордонів. Тому жителі будь-якої країни світу можуть заразитися тим самим вірусом кору, поліомієліту або збудником дифтерії. Так само з міжнародними протоколами. Такі гайдлайни — це універсальні алгоритми для лікарів, як призначати лікування пацієнту. Вони створюються медичною спільнотою на основі багаторічних досліджень та пошуків оптимального шляху лікування. Анатомія для українців, американців чи поляків — однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж однаковий", - написала Супрун.

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Також, за її словами, МОЗ уже четвертий рік не проводить закупівель ліків - цим займалися міжнародні огранізації, а згодом - державне підприємство "Медичні закупівлі України", яке поступово перебиратиме на себе функції закупівельника необхідних ліків.

Очільниця МОЗ також зазначила, що команда Міністерства охорони здоров'я за необхідності готова повторно презентувати команді президента зміст трансформації системи охорони здоров’я.