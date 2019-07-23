Супрун радить українцям відмовитися від варення та консервації

Варення з ягід, яке так люблять заготовлювати на зиму українці, містить 50% цукру, тож дієтологи радять замість цього заморожувати та сушити ягоди та фрукти.

Про це у Facebook написала в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Класичне варення містить майже 50% цукру, на додачу до цукрів, присутніх в ягодах чи фруктах. Навіть якщо готувати варення, в якому 15% цукру, це забагато, бо 100 грамів варення (а це на вигляд зовсім трохи) — половина оптимальної денної норми цукру. Також, що триваліша термічна обробка, то менше вітамінів лишається в їжі. Фрукти не варто варити понад 20 хвилин. Альтернатива - заморозка, сушка, приготування пастил", - написала Супрун.

Вона дала поради щодо того, як правильно заморозити фрукти, аби у них збереглися всі вітаміни.

"Ягоди та фрукти перед заморозкою треба помити, можливо, перемолоти блендером і прогріти до 60-90 градусів на 1 хвилину. Це стане на заваді руйнації вітамінів ферментами і якнайкраще збереже смак. Особливо це доречно для заморожування персиків, слив, шовковиці та абрикосів. У морозилці має бути достатньо низька температура, щоб фрукти швидко заморожувалися — не нижче -10. Якщо ви хочете зберегти ягоди цілими і проти прогрівання, то розкладіть їх на деко і швидко заморозьте, а потім компактно запакуйте. Зберігати можна в скляних банках, контейнерах для їжі, використаній тарі з-під молочних продуктів чи пакетах. Заморожування зберігає майже три чверті біоактивних сполук ягід", - зазначила Супрун.

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За її словами, сушка добре підходить для яблук, груш, морелей (диких абрикосів), слив, малини, чорниці, вишень без кісточок і смородини.

"Сушити слід у сушарці чи електричній духовці, яку можна налаштувати на 50 градусів. Якщо ви сушите на сонці, подбайте про захист фруктів від мух. Сушку зберігайте у мішечках із натуральної тканини, скляних банках чи контейнерах. Пастила - це концентровані фрукти: десерт досить солодкий, але при цьому багатий на пектин, тож глікемічний індекс його менший, ніж в цукерок, а нутрієнтів значно більше. Пастила може зберігатися до пів року в папері і закритій тарі, то ж це компактно. До пастили також гарно пасують кориця, кардамон, імбир, лимонна цедра і гвоздика - вони ефективно підвищують чутливість тканин до інсуліну", - наголосила Супрун.

Вона зазначила, що соління та консервування, що містять значну кількість солі, аспірину, олії та оцту, також шкодить здоров'ю.

"Надмірне споживання солінь, особливо — розсолу — становить ризик для людей із гіпертензією. Хронічне споживання ацетилсаліцилової кислоти — наприклад, ви всю зиму їсте закрутки, де розсіл містить аспірин — збільшує ризик шлункової кровотечі. Соняшникова олія, яку разом із гірчицею чи оцтом використовують у консервації, не запобігає псуванню продуктів, але збільшує ризик серцево-судинних хвороб", - наголосила Супрун.

Вона рекомендує також сушити чи заморожувати овочі.

"У заготівлі майже всіх овочів важливо їх спершу швидко бланширувати чи запекти — це зупинить дію ферментів, що руйнують вітаміни та поліфеноли. Найкраще спершу швидко приготувати кабачки, броколі, цвітну та брюссельську капусту, стручкову квасолю (“шпарагівку”). Якщо їх відварити, то вітаміни лишаться у воді чи зруйнуються. Крім цього, приготування овочів перед заморозкою скорочує час їх приготування і запобігає сильним втратам води. ️Бланшировані овочі треба або заморозити, або висушити. Баклажани слід перед заморозкою запекти. Перець можна заморозити сирим, бланшированим, або висушити", - зазначила Супрун.

За її словами, сушені овочі компактно зберігаються в контейнерах, а потім використовуються для приготування овочевих супів чи соусів.

"Овочеві чіпси без олії із моркви, буряка, гарбуза, кабачків — корисний перекус і альтернатива картопляним чіпсам. Смак сушених овочів можна збагатити спеціями. ️ В’ялені помідори — класика середземноморської кухні, але їх можна приготувати і на Херсонщині чи Поліссі. Достатньо порізати помідори-сливки навпіл, дістати насіння (зайва волога), трохи посолити і поперчити, висушити в сушарці чи духовці, та залити оливковою олією. Важливо використати саме її — вона найбільш стійка до окислення і не шкодить серцево-судинній системі", - написала Супрун.

Також вона нагадала про надкористь квашеної капусти.

"Головне не пересолити квашену капусту, і дати їй достатньо ферментуватися (закваситися). Саме тоді в капусті з’являться корисні для кишково-шлункового тракту молочнокислі бактерії, молочна кислота, і збільшиться біодоступність мікроелементів капусти", - наголосила Супрун.

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