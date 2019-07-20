Супрун розповіла про користь гострої їжі

Червоний перець не шкодить шлунку, а навпаки — запобігає пошкодженню, зокрема, в разі прийому протизапальних нестероїдних препаратів чи при інфекції Helicobacter pylori, що викликає виразку.

Про це повідомила в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

"Червоний перець запобігає пошкодженню шлунку, зокрема, в разі прийому протизапальних нестероїдних препаратів, як ацетилсаліцилова кислота, чи при інфекції Helicobacter pylori, що викликає виразку", - зазначила Супрун і додала, що гострий перець ефективно зменшує запалення в разі панкреатиту.

Крім того, зараз досліджують протипухлинні властивості капсаїцину — речовини, що робить перець пекучим. "Червоний перець — не ліки від раку чи панкреатиту. Але його можна їсти — дієтичні рекомендації при панкреатиті обмежують споживання алкоголю, жирної, солодкої і смаженої у фритюрі їжі, але радять овочі, фрукти і ягоди, в яких багато антиоксидантів", - зазначила Супрун.

Вона порадила не боятися їсти гостру їжу, запасатися червоним перцем на холодну зиму, а ще - піддавати сумніву поширені міфи і шукати відповіді в доказовій медицині та науці.

Щодо користі червоного перцю, то Супрун зазначила, що гострий перець — непоганий консервант: він вбиває три чверті патогенних бактерій в їжі. Крім того, чилі — прекрасне джерело антиоксидантів. Антиоксиданти — це молекули, що спиняють вільнорадикальні процеси, запобігають старінню і пошкодженню клітин, прогресу атеросклерозу та фотостарінню шкіри. Також у стручку перцю багато заліза, калію, денна норма вітаміну С та вітамін А, вітамін В6 та бета-каротин. Перець певною мірою запобігає передчасній смертності, серцево-судинним хворобам, раку, і діабету, полегшує стан при астмі, нежитю та чесотці — повідомляють тривалі масштабні дослідження в США та Китаї.

Біль від перцю змушує мозок виділяти ендорфіни — нейромедіатори задоволення і знеболення. Тому після гострої їжі наступає ейфорія. До того ж, червоний перець знижує ризик померти від серцево-судинних хвороб, та допомагає довше тренуватися людям із серцевою недостатністю. Також він сприяє схудненню і зменшує апетит та нормалізує обмін речовин при діабеті.