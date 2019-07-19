Періодичне голодування подовжує молодість — медики радять систему 16/8

Сучасні медичні дослідження підтверджують, що здоровий спосіб життя, зокрема, збалансоване харчування та періодичне голодування є запорукою гарного самопочуття навіть у зрілі роки.

Про повідомляється на сайті Центру громадського здоров’я України.

"Білки, жири і вуглеводи мають бути присутні в щоденному раціоні. Обов’язково включати до кожного прийому їжі овочі. Фруктам і ягодам слід віддавати перевагу в першій половині дня. Вважається, що найбільшу користь приносять рослинні продукти, вирощені в тому регіоні, де ви живете. Тому їжте сезонні овочі, робіть заготовки на зиму в морозильній камері. А ось від маринованих та консервованих продуктів краще відмовитися через великий вміст солі", - рекомендують медики.

За їхніми словами, подовжує молодість організму та запобігає розвитку серйозних хвороб лікувальне голодування.

"На користь голодування наводять факт зниження рівня цукру в крові завдяки відмові від їжі і, як наслідок, зменшення ризику захворіти на цукровий діабет. Обмеження в раціоні знижують рівень вісцерального жиру, усувають запальні процеси в шлунково-кишковому тракті, перешкоджають розвитку онкозахворювань", - наголошують лікарі.

Вони зазначають, що найлегший спосіб влаштувати розвантажувальний день — використання так званої інтервальної дієти, системи 16/8.

"Протягом 8 годин ви можете вживати їжу, а решту доби голодуєте. Оптимально, щоб період голодування частково припадав на час сну. Наприклад, о 08:00 — сніданок, о 12:00 — обід, о 16:00 — вечеря. Наступний прийом їжі буде через 16 годин — о 8 ранку. Деякі дослідження пов’язують активне довголіття з помірним режимом харчування: 3-4 рази на день із вечерею за 4 години до сну", - зазначають медики.

Вони закликають виключити із раціону шкідливу їжу, зокрема, ту, що містить багато цукру.

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"Надмірна кількість цукру в харчуванні призводить не тільки до виникнення зайвої ваги, але сприяє розвитку серйозних захворювань. Для збереження здоров’я виключіть з меню продукти, які містять доданий цукор (солодкі напої, випічка та інші кондитерські вироби). Природні джерела цукру (фрукти, мед) слід уживати контрольовано. Також варто обмежити вживання ковбас, сосисок, фаст-фуду", - наголошують медики.

Вони також нагадують про надкористь фізичної активності та здорового сну.

"Для профілактики захворювань серця необхідно займатися фізичною активністю щонайменше 150 хвилин на тиждень. Однак, якщо у вас сидячий спосіб життя, варто рухатися не менше години на день. Здоровий сон подовжує молодість, тому що в нічні години працює гормон, що нейтралізує окислювальні процеси в організмі. Лягайте спати до 22:00, оптимальна тривалість нічного відпочинку становить 7-8 годин", - радять лікарі.