Супрун дала три поради проти передчасної смерті

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вважає, що зберегти здоров’я та уникнути передчасної смерті допоможуть постійний контроль за тиском, зменшення споживання солі та відмова від транс-жирів.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Постійний контроль власного тиску та доступ до лікування; зменшення споживання солі; відмова від транс-жирів. Ці три інтервенції можуть врятувати від передчасної смерті близько 100 мільйонів людей у всьому світі до 2024 року”, - зазначила Супрун.

Зокрема, як підкреслила глава МОЗ, за розрахунками дослідників, збільшення доступу до регулярного лікування артеріальної гіпертензії на 70% потенційно може врятувати від передчасної смерті близько 39,4 мільйона людей. Скорочення споживання солі на 30% - 40 мільйонів смертей, відмова від транс-жирів - 14,8 мільйона. І це все протягом 25 років, якщо почати впроваджувати ці інтервенції вже зараз, додала вона.

Так, Супрун рекомендує постійно контролювати власний тиск і за потреби приймати ліки для його нормалізації. “Регулярне вимірювання артеріального тиску допоможе вчасно виявити проблему ще на початковому етапі, звернутися до лікаря та уникнути небажаних наслідків. Це важливо робити незалежно від віку, адже на артеріальну гіпертензію хворіють не тільки люди старшого віку”, - зазначила вона.

Також глава МОЗ закликає бути дуже уважними з сіллю, оскільки її надмірне споживання визнано однією з найбільших загроз для здоров’я серед харчових чинників. “Денна норма солі для людини, яка не має серйозних проблем зі здоров’ям, становить 6 грамів. Це близько однієї чайної ложки. Для дітей норма ще менше: від 1 до 3 років - 2 грами на день, від 4 до 6 - 3 грами; а від 7 до 10 років - 5 грамів”, - зазначила вона.

При цьому Супрун порадила їсти домашню їжу, а не фаст-фуд. “В останньому може бути дуже багато солі. Тому краще готуйте вдома. Це найкращий спосіб контролювати кількість спожитої солі”, - підкреслила очільниця МОЗ.

Крім того, вона наголосила на необхідності відмовлятися у раціоні від транс-жирів, пояснивши, що вони підвищують ризик атеросклерозу, хронічного запалення, ішемічної хвороби серця та ревматоїдного артриту.

“Транс-жири - це маргарини в кондитерських виробах та соусах, солодощі з тривалим терміном придатності (кекси, круасани, тістечка), смажені страви (картопля-фрі та пончики), більшість напівфабрикатів (охолоджене тісто, піца, м’ясні та рибні вироби - рибні палички, котлети), чіпси, снеки, сухарики, горішки, попкорн”, - нагадала Супрун і порадила, зокрема, не споживати багато смаженої їжі.

“Пам’ятайте, що коли йдеться про збереження здоров’я, потрібно працювати регулярно і доволі сумлінно. Не буває так, що за одне тренування чи здоровий прийом їжі можна попередити чи вилікувати якусь хворобу. Піклуватися про себе треба постійно”, - наголосила Супрун.