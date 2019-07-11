В Україні не існує законних онлайн-аптек - Супрун

"В Україні не існує законних онлайн-аптек — ні якоїсь окремої, ні цілої мережі. За законом, продавати лікарські засоби можна лише в аптеках, а не дистанційно або онлайн. Не варто також замовляти ліки поштою. Останнім часом в інтернеті шириться реклама “диво-препарату” проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань. В описі вказують, що його начебто рекомендує МОЗ України. Хоча ви могли бачити й інші назви, під якими шахраї намагаються незаконно продати препарат, аби нажитися на здоров’ї українців", - йдеться у пості.

Наголошується, що в Україні можна продавати лише ті ліки, які пройшли спеціальну перевірку та мають державну реєстрацію.

"У рамках урядової програми “Доступні ліки” пацієнти з астмою, серцево-судинним захворюваннями та цукровим діабетом можуть отримати препарати безоплатно або з невеликою доплатою. Ліки видають за рецептом свого лікаря в аптеці, яка уклала угоду з Національною службою здоров’я України. Сьогодні це вже електронний рецепт.

У МОЗ наголошують, шо жертвами шахрайства потенційно є пенсіонери та люди похилого віку.

"Зловмисники не гребують наживатися на них. Це відбувається в той же час, діє урядова програма “Доступні ліки”, що захищає таких пацієнтів. Вартість цих ліків покривається за кошти платників податків. Якщо ви виявили ймовірний фальсифікат чи неякісний лікарський засіб, повідомте Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - закликають у МОЗ.