Вживання колагену не рятує від зморшок — Супрун

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про важливість колагену в організмі людини та розвіяла міфи, які побутують серед українців щодо вживання препаратів з колагеном.

Про це урядовець написала у Facebook.

"У шкірі, сухожиллях, суглобах і судинах є колаген — величезний білок, по-своєму впорядкований в кожній ділянці тіла та “прошитий”, аби утворилася сітка належної пружності. Ідея добавок із колагеном або його пептидами (шматочками) зрозуміла пересічному споживачу: “мало колагену — потрібно його десь взяти ззовні”. Тим часом, ринок добавок із колагеном зростає щороку на 6.5% і в 2025 році має сягнути майже $6 мільярдів", - написала Супрун.

Вона спростувала твердження, що вживання колагену може запобігти появі зморшок.

"Для людей, що знають фізіологію, ідея пити колаген в сподіванні, що він вирівняє зморшки, виглядає досить химерною: адже весь білок, що потрапляє в наше тіло, перетравлюється, а не вбудовується туди, де його мало", - наголосила очільниця МОЗ.

Вона пояснює, що колаген - це білок, що складається переважно із трьох амінокислот: гліцину, проліну та гідроксипроліну, а також гідроксилізину.

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"Гліцин та пролін ми синтезуємо самі, а ось лізин маємо спожити із їжею. Це незамінна амінокислота. Гідроксіпролін та гідроксилізин роблять у вже синтезованому протоколагені ферменти гідроксилази. Для цієї реакції потрібна аскорбінова кислота, тобто вітамін С. Поза клітинами-фібробластами колагенові волокна проходять збірку та поєднуються поперечними зшивками, які забеcпечнують пружність і міцність каркасу. Колаген в шкірі руйнується і замінюється новим. Його утворення наново підтримують статеві гормони: естрогени в жінок, тестостерон в чоловіків", - зазначила Супрун.

За її словами, колаген може псуватися внаслідок вільнорадикальних процесів в шкірі, а також завдяки дії ультрафіолету - фотостарінню, і має досить довготривалий ефект.

"Щоб в шкірі чи інших органах був колаген, потрібні незамінні амінокислоти, вітамін С, певний рівень статевих гормонів, та відсутність тривалої дії ультрафіолету. Незамінні амінокислоти можна спожити не лише в добавках колагену, а колаген із крему, навіть його пептиди, якщо вони не завбільшки з 2-3 амінокислоти, в шкіру не проникнуть. І точно не вбудуються", - наголосила Супрун.

Вона пояснює, що колаген входить до складу хрящів і сухожиль, тож в разі хвороб суглобів рука так і тягнеться до колагену.

"Мета-аналіз досліджень, коли люди із остеоартритом приймають колаген, повідомляє, що вони якийсь час відчувають менший біль, але нічого не відновлюється. В довготривалій перспективі добавки зовсім не рятують. Наразі є лише свідчення, що жодні добавки неефективні в якості ліків від остеоартриту. Тож якщо ви бігаєте, і вам радять пити колаген, бо “стираються коліна”, не погоджуйтеся. Поки у вас нормальний індекс маси тіла і здоровий раціон, остеоартрит вам не загрожує", - зазначила Супрун.

За її словами, також деякі дослідження виявили покращення стану суглобів і зменшення болю та набряку за ревматоїдного артриту, але в разі, що в пацієнтів немає автоантитіл до колагену, бо не кожен випадок супроводжується руйнацією колагену.

"Також колаген є джерелом амінокислот. Чи увійдуть вони до складу нового колагену, залежить від гормонального фону, наших енергозатрат, перебування на сонці та потреби шкіри у відновленні. Деякі дослідження справді показали, що люди, які протягом кількох місяців щодня споживали колаген, мали більш пружну шкіру, а пролін із пептидів колагену ефективно доходить до шкіри", - зазначила Супрун.

За її словами, колаген може стати в нагоді людям із пролежнями: дослідження виявили ефективність доповнення раціону хворих із пролежнями 10 грамами пептидів колагену, залізом та вітаміном С.

"Дослідження, проведені ще в 1980-ті показали, що колаген успішно розщеплюється ферментами нашого шлунку і підшлунково. Але подальші роботи показали, що якщо пити частково розщеплений (гідролізований) колаген, то рівень амінокислот в крові зростає швидше. З рештою, вони все одно потрапляють в кровотік. Всім відомий частково гідролізований колаген — желатин. Ви можете його додавати до фруктових пюре і робити желе — це поєднає вітамін С, флавоноїди із амінокислотами колагену. Колаген чи його амінокислоти присутні в рибній юшці та холодці, тож можете час від часу готувати драглисті страви. Хоча це все одно не гарантує, що амінокислоти дістануться фібробластам шкіри, а не стануть джерелом енергії чи м’язами, приміром", - написала Супрун.

За її словами, за бажання можна вживати колаген або його пептиди, якщо немає проблем зі роботою шлунка та травленням.

"У дослідженнях, зроблених на мишачій моделі старіння, фігурують дози 400-800 мг/кг ваги. Тобто якщо перевести на людей, особі вагою 60 кг слід щодня їсти принаймні 24 грами колагену. Це як велика пачка желатину і пів денної порції білка — забагато. Людям радять їсти його 5-15 грамів на добу. В дослідженнях на людях переважно використовували дозу 3-8 грамів на добу упродовж кількох місяців. Доповнення раціону колагеном чи желатином — його похідним — вважають доцільним, якщо в раціоні білка з якихось причин бракує", - наголосила Супрун.

Вона також радить, дотримуватися збалансованого веганського чи всеядного раціону, запобігати фотостарінню шкіри.

"І не забудьте внести рибну юшку, холодець та желатинове желе в своє меню", - рекомендує Супрун.