Французький винахідник успішно перетнув Ла-Манш на флайборді

Французький винахідник Френкі Запата у неділю, 4 серпня, успішно перетнув Ла-Манш на розробленому ним флайборді.

Про це повідомляє DW.

"40-річний винахідник вилетів з Сангатта на північному узбережжі Франції. За 20 хвилин він приземлився у бухті Святої Маргарет неподалік від Дувра на півдні Великої Британії. На півдорозі він зробив зупинку на човні для того, щоб дозаправитися", - йдеться у повідомленні.

Френкі Запата пролетів 35 кілометрів від французького до британського узбережжя на висоті 15-20 метрів над водою. Швидкість флайборда, який має п'ять двигунів, становить 120 кілометрів на годину.

Нагадаємо, минулого місяця перша спроба Запати перелетіти через канал завершилася невдало - він впав у воду, намагаючись дозаправитися.

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