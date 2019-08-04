Французький винахідник успішно перетнув Ла-Манш на флайборді
Про це повідомляє DW.
"40-річний винахідник вилетів з Сангатта на північному узбережжі Франції. За 20 хвилин він приземлився у бухті Святої Маргарет неподалік від Дувра на півдні Великої Британії. На півдорозі він зробив зупинку на човні для того, щоб дозаправитися", - йдеться у повідомленні.
ET FRANKY QUI S’ÉLANCE À TOUTE BERZINGUE (cc @lwonderbras ) #Zapata #flyboardair pic.twitter.com/Xl2MaeCWN0— Pierre Cloix (@pierrecloix1) 4 серпня 2019 р.
Френкі Запата пролетів 35 кілометрів від французького до британського узбережжя на висоті 15-20 метрів над водою. Швидкість флайборда, який має п'ять двигунів, становить 120 кілометрів на годину.
Нагадаємо, минулого місяця перша спроба Запати перелетіти через канал завершилася невдало - він впав у воду, намагаючись дозаправитися.
Фото: Getty images