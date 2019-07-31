Француз іще раз спробує перетнути Ла-Манш на флайборді
Про це повідомляє AFP із посиланням на команду Запати.
“Француз, який став відомий в країні зі своїм флайбордом, спробує вдруге перетнути Ла-Манш після першої невдалої спроби минулого тижня”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 40-річний чоловік у неділю вранці підніметься на флайборді у місті Сангат, що на півночі Франції, і сподівається, що через близько 20 хвилин вже буде у британському Довері.
За словами речника берегової охорони країни, цього разу буде задіяне більше судно для заправки флайборду.
Як повідомлялося, 25 липня французький винахідник Франкі Запата зазнав невдачі у своїй спробі перетнути на реактивному флайборді Ла-Манш. Тоді на півдорозі він упав у воду, намагаючись приземлитися на човен, щоб заправитися.
Фото: The Verge