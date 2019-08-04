Міжнародний аеропорт Сан-Франциско відмовиться від пластикових пляшок

Міжнародний аеропорт Сан-Франциско відмовиться від пластикових пляшок

Укрінформ
Міжнародний аеропорт Сан-Франциско має намір заборонити продаж пластикових пляшок з водою.

Про це йдеться в заяві аеропорту, опублікованій в суботу, 3 серпня.

"Ви вже чули? Ми відмовляємося від використання одноразових матеріалів. З 20 серпня магазини, закусочні та зони відпочинку перестануть продавати пластикові пляшки з водою", – наголошується в повідомленні на Twitter аеропорту.

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На території повітряної гавані буде тільки дозволено продаж пляшок з можливістю багаторазового використання. Мова, зокрема, йде про алюміній та скло.

Як раніше повідомляло агентство, одна з найбільших мереж продуктових магазинів Канади "Sobeys" повністю відмовиться від пластикових пакетів до січня 2020 року.

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