Міжнародний аеропорт Сан-Франциско відмовиться від пластикових пляшок

Міжнародний аеропорт Сан-Франциско має намір заборонити продаж пластикових пляшок з водою.

Про це йдеться в заяві аеропорту, опублікованій в суботу, 3 серпня.

"Ви вже чули? Ми відмовляємося від використання одноразових матеріалів. З 20 серпня магазини, закусочні та зони відпочинку перестануть продавати пластикові пляшки з водою", – наголошується в повідомленні на Twitter аеропорту.

Bring your own refillable bottle -- #SFO has 100+ hydration stations 💧 throughout the airport to help you fill up & stay hydrated. https://t.co/T6L5dA858Q — flySFO (@flySFO) August 2, 2019

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На території повітряної гавані буде тільки дозволено продаж пляшок з можливістю багаторазового використання. Мова, зокрема, йде про алюміній та скло.

A single plastic bottle takes 500-1000 years to break down. 😬 That's why we're prohibiting the sale of plastic bottled water. Bring your own bottle next time you #FlySFO and fill up at one of SFO's 100+ hydration stations. https://t.co/qH7dQGAPNx — flySFO (@flySFO) August 3, 2019

Як раніше повідомляло агентство, одна з найбільших мереж продуктових магазинів Канади "Sobeys" повністю відмовиться від пластикових пакетів до січня 2020 року.