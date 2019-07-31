У канадському аеропорту відкрили магазин без продавців
Укрінформ
В аеропорту канадського Галіфакса відкрився магазин, у якому немає продавців.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, крамниця працює за принципом самообслуговування. Покупці мають самостійно обрати необхідний товар, підрахувати його вартість й залишити гроші у поштовій скриньці або розплатитися карткою.
Магазин пропонує широкий асортимент готових до вживання страв й напоїв, виготовлених із місцевих інгредієнтів.
За словами власників, їхні сподівання на чесність людей виправдалася, є хороші фінансові результати. Наразі ведуться перемовини із адміністрацією аеропорту про продовження оренди на тривалий термін.
Фото: pixabay.com