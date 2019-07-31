Канадська торгова мережа відмовляється від пластикових пакетів

Одна з найбільших мереж продуктових магазинів Канади “Sobeys” повністю відмовиться від пластикових пакетів до січня 2020 року.

Як заявили у пресслужбі компанії, це рішення дозволить щорічно виводити з обігу 225 млн пластикових пакетів.

Зазначається, що компанія також працюватиме над запровадженням інноваційних методик скорочення використання пластику й в інших сферах роздрібної торгівлі та заохочуватиме користувачів приносити на закупи власні багаторазові сумки.

“Дуже багато наших користувачів та співробітників чітко заявили про своє бажання використовувати менше пластику, і ми згодні з ними. Це лише перший крок і ми маємо намір щороку зменшувати кількість пластику у наших магазинах”, - сказав керівник компанії “Empire”, якій належить “Sobeys”, Майкл Медліне.

Зауважимо, що наразі “Sobeys” керує 225 магазинами на території Канади.

Нагадаємо: цього місяця у найменшій канадській провінції Острів Принца Едварда набула чинності заборона на використання одноразових пластикових пакетів. Про намір зробити такий крок вже оголосила влада Монреаля й інших міст.

Фото: supermarketnews