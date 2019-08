Репера A$AP Rocky звільнили, він повертається до США – Трамп

Про це Президент США Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

«A$AP Rocky звільнено з в'язниці й він в дорозі додому до США зі Швеції. Це був Rocky-тиждень, повернися додому ASAP ( A$AP!», - написав Дональд Трамп.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP!