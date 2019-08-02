Репера A$AP Rocky звільнили, він повертається до США – Трамп

Репер A$AP Rocky, який був заарештований 3 липня після концерту на фестивалі хіп-хопу Smash у Стокгольмі, через бійку, в якій він нібито брав участь 30 червня, вийшов з в’язниці та повертається до США.

Про це Президент США Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

«A$AP Rocky звільнено з в'язниці й він в дорозі додому до США зі Швеції. Це був Rocky-тиждень, повернися додому ASAP ( A$AP!», - написав Дональд Трамп.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

Як повідомлялося, A$AP Rocky був заарештований 3 липня після концерту на фестивалі хіп-хопу Smash у Стокгольмі. Репера підозрюють в участі у бійці 30 червня. Шведський суд 5 липня ухвалив рішення взяти Маєса під варту, а згодом продовжив термін дії арешту до 25 липня.

Репер був змушений скасувати кілька концертів у Європі, зокрема AtlasWeekend — один з найбільших музичних фестивалів Східної Європи, який з 2015-ого щорічно відбувається у Києві в першій половині липня. Водночас кілька його американських колег закликали до бойкоту виступів у Швеції.