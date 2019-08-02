Прокуратура Швеції вимагає ув'язнити репера A$AP Rocky на пів року

Шведська прокуратура звернулась до суду посадити американського репера A$AP Rocky на шість місяців за заподіяння тілесних ушкоджень 30 червня у Стокгольмі.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на прокурора Данієля Сунесона.

“Шведський прокурор вимагає ув'язнити A$AP Rocky на шість місяців за заподіяння тілесних ушкоджень“, - йдеться у повідомленні.

За словами Сунесона, американський репер (справжнє ім'я Ракім Маєрс) повинен отримати більш тривалий тюремний термін, ніж два члени з його команди, яких також звинувачують у заподіянні тілесних ушкоджень під час бійки у Стокгольмі 30 червня.

Раніше президент США Дональд Трамп кілька разів закликав шведську владу відпустити американського репера A$AP Rocky, якого обвинувачують у заподіянні тілесних ушкоджень під час бійки.

Як повідомлялося, A$AP Rocky був заарештований 3 липня після концерту на фестивалі хіп-хопу Smash у Стокгольмі. Репера підозрюють в участі у бійці 30 червня. Шведський суд 5 липня ухвалив рішення взяти Маєса під варту, а згодом продовжив термін дії арешту до 25 липня.

Репер був змушений скасувати кілька концертів у Європі. Водночас кілька його американських колег закликали до бойкоту виступів у Швеції.

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