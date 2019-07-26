Трамп знову закликав звільнити репера A$AP Rocky

Президент США Дональд Трамп закликав шведську владу відпустити американського репера A$AP Rocky, якого обвинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень під час бійки у червні.

Про це він повідомив у Twitter.

“Дайте A$AP Rocky свободу. Ми робимо так багато для Швеції, а у відповідь, здається, не так багато отримуємо. Швеція повинна зосередитися на власній справжній проблеми зі злочиннюстю (в країні — ред.)”, - написав Трамп.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019

Вчора прокуратура Швеції висунула обвинувачення американському реперу A$AP Rocky (справжнє ім'я Ракім Майерс) у нанесенні тілесних ушкоджень після бійки 20 червня у Стокгольмі.

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Раніше президент США Трамп запропонував Швеції випустити A$AP Rocky під заставу і навіть хотів сам заплатити її, проте в країні немає такого запобіжного заходу, як застава.

Фото: Esquire Middle East