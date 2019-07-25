Американському реперу у Швеції висунули звинувачення через бійку

Прокуратура Швеції висунула звинувачення американському реперу A$AP Rocky у нанесенні тілесних ушкоджень після бійки минулого місяці.

Про це повідомляє CNN із посиланням на прокурорів.

“Американському реперу A$AP Rocky висунуті звинувачення у нанесенні тілесних ушкоджень після бійки у Стокгольмі у червні”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, 30-річний A$AP Rocky (справжнє ім'я Ракім Майерс) перебуває під вартою з 3 липня після того, як його затримали правоохоронці внаслідок бійки у шведській столиці 20 червня.

За словами адвоката репера Слободана Джовіча, Майерс невинний, і додав, що його клієнт тільки захищав себе після нападу.

Раніше президент США Дональд Трамп запропонував Швеції випустити A$AP Rocky під заставу, і навіть хотів сам заплатити її, проте в країні немає такого запобіжного заходу як застава.

Як повідомив шведський юрист Денніс Мартінссон, конституція Швеції чітко забороняє будь-якому міністру, або навіть прем'єру втручатися у такі справи або навіть казати про це щось на публіці, аби не впливати на правосуддя.

Фото: Esquire Middle East