Трамп хоче поговорити з прем’єром Швеції про звільнення репера A$AP Rocky

Президент США Дональд Трамп планує обговорити з головою уряду Швеції Стефаном Левеном звільнення з-під варти американського репера A$AP Rocky.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Щойно говорив з Каньє Вестом про ув'язнення його друга A$AP Rocky. Я розмовлятиму з дуже талановитим прем'єр-міністром Швеції, щоб дізнатися, що ми можемо зробити, щоб допомогти A$AP Rocky. Так багато людей хочуть, щоб ця історія швидко вирішилася!", - написав Трамп.

Як повідомлялося, американець A$AP Rocky, справжнє ім’я якого Ракім Майерс, був заарештований 3 липня після концерту на фестивалі хіп-хопу Smash у Стокгольмі. Репера підозрюють в участі у бійці, яка сталася 30 червня. Шведський суд 5 липня ухвалив рішення взяти Майерса під варту, а згодом продовжив термін дії арешту до 25 липня.

Репер був змушений скасувати кілька концертів у Європі. Водночас кілька його американських колег закликали до бойкоту виступів у Швеції.

Фото: The White House