Виповзівська українсько-англійська археологічна експедиція, що працювала в Козелецькому районі Чернігівщини, дослідила поселення (посад) Х сторіччя і відкрила нові сторінки історії Подесення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив старший викладач кафедри історії та археології України Національного університету "Чернігівський колегіум ім. Т. Шевченка", кандидат історичних наук В’ячеслав Скороход.

"У 2019 р. Виповзівський археологічний комплекс відкрив нові сторінки своєї тисячолітньої історії. На новій ділянці відкритого поселення (посаду) досліджено житла Х ст., що мали декілька рівнів перебудови. Сліди пожежі та значна кількість знахідок вказує на спалення пам`ятки у другій половині Х ст. і поспішне залишення мешканцями своїх домівок", - написав археолог.

За словами Скорохода, роботи у портовій зоні Виповзова дозволили дослідити конструкції для витягування і ремонту суден, виявити господарські об`єкти по обидва боки притоки р. Кримки.

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Науковець підкреслив, що спільні дослідження фахівців Національного університету "Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка", Інституту археології НАН України, Чернігівського обласного історичного музею ім. В. Тарновського, Нотінгемського та Брістольського університетів дали "неймовірні наукові результати" з вивчення пам`ятки кінця ІХ-Х, ХІІ століть.

Міжнародна археологічна експедиція на Чернігівщині дослідила поселення X сторіччя