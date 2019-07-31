Нацрада оголосила конкурс на 15 FM-частот для культурно-мистецького мовлення

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 31 липня оголосила конкурс на мовлення на 15-ти FM-частотах у 13 областях України.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“Серед запропонованих частот – 9 в обласних центрах: Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Полтаві, Херсоні”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, програмна концепція ставить вимоги, що в загальному обсязі мовлення радіостанцій щонайменше половина передач мають бути культурно-мистецького та освітнього спрямування. Мова ведення усіх програм – українська. Заборонена ретрансляція програм і використання вихідних даних інших мовників.

Заяви на участь у конкурсі приймаються з 30 серпня по 30 вересня. Підбиття підсумків конкурсу має відбутися до 29 листопада 2019 року.