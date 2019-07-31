У Британії чоловік отримав найкоротший тюремний строк

У Британії чоловіка засудили до найкоротшго в історії країни строку позбавлення волі – 50 хвилин.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Чоловікові дали найкоротший у Великій Британії строк ув'язнення, всього 50 хвилин», - йдеться в повідомленні.

23-річного Шейна Дженкінса відправили під варту на строк менше години - і попросили використати цей час, щоб написати листа з вибаченнями. Крім цього, суд засудив молодого чоловіка до 80 годин виправних робіт і реабілітації.

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Як зазначається, 30 липня Дженкінс під впливом алкоголю, кокаїну і марихуани розбив мітлою вікно своєї колишньої дівчини і втік від поліції.