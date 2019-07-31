Канадські випускники отримали атестати із помилкою

Через технічну помилку випускники канадської провінції Британська Колумбія отримали атестати із неправильними балами за екзамени з мови.

Про це заявили у міністерстві освіти Британської Колумбії, повідомляє Укрінформ.

У відомстві зазначили, що помилкові результати спричинені “аномалією” у підбитті підсумків державних іспитів з англійської та французької мов, проведених ще в червні. Точна кількість учнів з неправильними атестатами залишається невідомою.

Ситуація ускладнюється тим, що вступна кампанія у деяких канадських університетах завершується 1 серпня, тож помилка із атестатом може суттєвим чином вплинути на шанси абітурієнтів продовжити навчання.

У Міністерстві освіти наголосили, що поставили до відома навчальні заклади “аби жодна заявка на вступ не зазнала негативного впливу” й пообіцяли повторно підрахувати результати усіх державних екзаменів та повідомити уточнені оцінки сьогодні.