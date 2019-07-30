Фільм-концерт із Жаданом вийде у прокат восени

Семирічна історія проєкту “розділові” завершується зйомками фільму-концерту “Розділові Наживо”.

Про це повідомила на брифінгу продюсерка фільму Дар’я Бассель.

“Фільм-концерт “Розділові Наживо” - це унікальний проєкт, яких в Україні небагато. Ми закінчимо його наприкінці жовтня і збираємось випускати в кінопрокат. Сподіваємось, що це буде в листопаді. Ми хочемо, щоб цей фільм також був на телебаченні”, - сказала Бассель.

Вона зазначила, що ведуться переговори з дистриб’юторами, зокрема ним зацікавився KyivMusicFilm. Проєкт реалізується за підтримки Мистецького Арсеналу, де сьогодні відбувається генеральна репетиція, а завтра будуть зйомки, та Українського культурного фонду.

“Дуже цікаво, що наші “розділові” будуть мати тепер ще й такий вигляд. За жанром це, мабуть, комунікативний джаз, що має різні фіксації — є сайт, аудіозаписи, виступи та буде ще й фільм-концерт. Його дійсно було б цікаво подивитися на кіноекрані”, - сказав поет Сергій Жадан.

Він зазначив, що ближчим часом не буде виступів “розділових”.

“Себто фільм — це буде прекрасний зліпок того, що є станом на сьогодні. Що буде далі, коли буде далі — ніхто не знає. Тому дуже логічно, що зараз буде фіксація цього всього”, - додав Жадан.

Генеральна директорка Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта нагадала, що проєкт “розділові” з великим успіхом був презентований цьогоріч на Книжковому Арсеналі.

“Важко визначити жанр проєкту, бо він - на межі і поєднує різні типи практик і мистецтв: візуальне, звук, музику, літературу, читану поезію. Це один з тих проєктів, за якими треба слідкувати в розвитку, оскільки він змінюється і є дуже багатогранним”, - завважила вона.

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А також додала, що Сергій Жадан у 2020 році буде куратором письменницької програми десятого Книжкового Арсеналу.

“Розділові Наживо” є одним з 500 різножанрових проєктів, які фінансово підтримує фонд в рамках програми “Створюємо інноваційний культурний продукт”, - зазначила своєю чергою виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів.

Учасники проєкту — авторка ідеї, режисерка та перформерка Ольга Михайлюк, поет Сергій Жадан, музикант і композитор Олексій Ворсоба, музикант і композитор Томек Сікора, Сергій Пілявець — відповідальний за віджей і проєкцію,режисер-постановник фільму Вадим Ільков.

“Проєкт “розділові” вартує того, щоб його зафіксувати у відеоформаті. Для цього ми зібрали найкращих українських операторів, у яких за плечима по декілька фільмів, що представляли Україну на різних міжнародних кінофестивалях”, - запевнив Ільков.

Як зазначалося, “Розділові Наживо” - фільм-концерт, що документує перформанс “розділові”, мультидисциплінарний проєкт мистецької агенції АртПоле, який виник у 2012 році на основі книги Сергія Жадана “Вогнепальні й ножові”. На сьогодні проєкт поєднав у собі прочитані автором тексти з різних збірок, чуттєву музику, експериментальний шумовий звукоряд та візуалізацію.

“Розділові” з’явились у 2012 році, коли режисерка й мисткиня Оля Михайлюк уперше запропонувала учасникам концепт проєкту — поєднання шумового звукоряду, експериментальної візуалізації та текстів Сергія Жадана, прочитаних ним наживо. Перша версія проєкту була показана в грудні 2012-го в Івано-Франківську та Києві. Відтоді він трансформувався, набираючи різних форм — до нього входили різні музиканти, віджеї, хореографи, незмінним залишаючи основний склад — Оля Михайлюк, Сергій Жадан, Олексій Ворсоба. За цей час “розділові” побачили в багатьох містах прифронтової території, а також в Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві, Івано-Франківську, Тернополі, Львові. Відбулися виступи в Польщі. Зараз проєкт існує у віртуальному просторі. rozdilovi.org - лабораторія, яка діє постійно: на сайті з’являються текстові, музичні та візуальні оновлення.