Супрун і Жадан запустили кампанію щеплення проти дифтерії і правця

“Коли наша команда прийшла в міністерство, рівень вакцинації проти дифтерії була 21%, зараз рівень підвищився до 65%, але потрібно, щоб цей рівень становив 95%. І проти дифтерії мають вакцинуватися не лише діти - в 2, 4, 6 та 18 місяців і в 6 років. (Починаючи) від 16 років кожні 10 років ми, дорослі, маємо вакцинуватися проти дифтерії і проти правця. Зараз літній період, багато людей можуть бути травмовані, тому проти правця також важливо вакцинуватися”, - сказала на брифінгу з нагоди старту кампанії в.о. міністра охорони здоров’я.

Як зазначив директор ЦГЗ Володимир Курпіта, вакцинація проти дифтерії проводиться разом з вакцинацією проти правця. Зараз Україні достатньо цих вакцин саме для дорослих. Для дітей використовуються вакцини проти дифтерії іншого типу, ними заклади первинної медичної допомоги також забезпечені.

“Наразі в Україні є понад 3 млн вакцин проти дифтерії та праця для дорослих, які на даний момент є в усіх регіонах України. Вони є в Центрах первинної медико-санітарної допомоги, а також у сімейних лікарів-ФОПів”, - сказав Курпіта.

Він наголосив, що за останні роки спостерігаються спорадичні випадки захворювання на дифтерію, приміром у 2018 році їх зафіксовано 10, а у попередні роки таких випадків було від 0 до 4. Натомість, у 1990-х роках під час спалаху дифтерії померло більше 600 людей. Для порівняння: під час спалаху кору, який триває в країні третій рік, від ускладнень кору померло 39 людей. Тому вакцинація - це єдиний шлях убезпечити себе від небезпечного захворювання, підкреслив директор ЦГЗ.

За його словами, почастішали нині випадки захворювання на правець, особливо серед дітей - за 2018 рік їх було зафіксовано понад 30.

Щоб пройти вакцинацію, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо ж людина пропустила або не робила щеплення проти дифтерії від 16 років, їй необхідно терміново звернутися до терапевта або сімейного лікаря та зробити три щеплення проти дифтерії та правця. Між першим і другим щепленням має минути 1 місяць, третє щеплення роблять через півроку після другого. Вакцинація проводиться безкоштовно.

До кампанії вакцинації долучився і відомий український поет та письменник Сергій Жадан. Він розповів, що торік захворіла на вітряну віспу його дитина, тому їхня родина вирішила переглянути графік своєї вакцинації і зробити ті щеплення, які свого часу пропустили.

Своє рішення долучитися до кампанії він пояснив так: “Всі ми хочемо змін, всі ми хочемо реформ, всі ми скаржимося, що реформи не діють, але ніхто з нас не хоче до цих реформ долучатися особисто. Всі ми хочемо, щоб щось змінювалося, але так, щоб нас при цьому не чіпали. ... Тому коли з’явилася ідея долучитися до цієї кампанії, я роблю це. Це питання відповідальності, питання серйозного ставлення до себе, до світу".

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