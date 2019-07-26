Українцям нагадали, що щеплення від дифтерії та правця слід робити кожні 10 років

Українцям нагадали, що щеплення від дифтерії та правця слід робити кожні 10 років

Укрінформ
Центр громадського здоров'я оприлюднив покрокову інструкцію з поясненням послідовності та особливостей вакцинації дітей та дорослих від дифтерії та правця.

Інструкція доступна на сайті Центру громадського здоров'я.

"Вакцинацію проти дифтерії та правця розпочинають у ранньому дитячому віці — згідно з Календарем профілактичних щеплень, затвердженим наказом МОЗ України від 16.06.2011 № 595 (зі змінами), що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 під № 1159/19897. Щеплення у ранньому віці роблять вакциною АКДП — полівалентною вакциною, до складу якої входять дифтерійний та правцевий анатоксини для профілактики дифтерії та правця і кашлюковий компонент для профілактики кашлюку. У цьому випадку можна використовувати вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Це трикомпонентне щеплення допоможе сформувати імунітет одразу до трьох захворювань", - йдеться у повідомленні.

Щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюку роблять за віком чотири рази: у два місяці (перше), у чотири місяці (друге), у шість місяців (третє) та у 18 місяців (четверте).

В ЦГЗ наголошують що кашлюк в анамнезі дитини не є протипоказанням до вакцинації проти цього захворювання, котру можна робити дітям до 6 років 11 місяців 29 днів.

Наступне щеплення, вакциною АДП, роблять у шість років — це вже ревакцинація проти дифтерії та правця, оскільки така вакцина не містить кашлюкового компонента.

Шосте щеплення роблять у 16 років вакциною АДП-М (зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів).

Надалі кожні десять років дорослий має оновлювати свій захист від дифтерії та правця. Для цього треба звернутися до сімейного лікаря для ревакцинації АДП-М. Щеплення бажано робити своєчасно у визначені Календарем терміни для забезпечення гарантованого рівня імунітету.

У разі порушення Календаря профілактичних щеплень у дитини треба звертатися до сімейного лікаря чи педіатра для складання індивідуального графіка щеплень.

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Якщо доросла людина не була раніше вакцинована або в ії медкарті немає записів про відповідні щеплення, — для захисту від дифтерії та правця необхідна триразова вакцинація АДП-М, з інтервалом не менше 30 днів між першим і другим щепленнями та шість місяців між другим і третім щепленнями.

Вакцинацію згідно з Календарем (як у дитячому віці, так і ревакцинацію дорослих) здійснюють державним коштом, безоплатно для громадян.

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