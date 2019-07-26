Українцям нагадали, що щеплення від дифтерії та правця слід робити кожні 10 років

Центр громадського здоров'я оприлюднив покрокову інструкцію з поясненням послідовності та особливостей вакцинації дітей та дорослих від дифтерії та правця.

Інструкція доступна на сайті Центру громадського здоров'я.

"Вакцинацію проти дифтерії та правця розпочинають у ранньому дитячому віці — згідно з Календарем профілактичних щеплень, затвердженим наказом МОЗ України від 16.06.2011 № 595 (зі змінами), що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 під № 1159/19897. Щеплення у ранньому віці роблять вакциною АКДП — полівалентною вакциною, до складу якої входять дифтерійний та правцевий анатоксини для профілактики дифтерії та правця і кашлюковий компонент для профілактики кашлюку. У цьому випадку можна використовувати вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Це трикомпонентне щеплення допоможе сформувати імунітет одразу до трьох захворювань", - йдеться у повідомленні.

Щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюку роблять за віком чотири рази: у два місяці (перше), у чотири місяці (друге), у шість місяців (третє) та у 18 місяців (четверте).

В ЦГЗ наголошують що кашлюк в анамнезі дитини не є протипоказанням до вакцинації проти цього захворювання, котру можна робити дітям до 6 років 11 місяців 29 днів.

Наступне щеплення, вакциною АДП, роблять у шість років — це вже ревакцинація проти дифтерії та правця, оскільки така вакцина не містить кашлюкового компонента.

Шосте щеплення роблять у 16 років вакциною АДП-М (зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів).

Надалі кожні десять років дорослий має оновлювати свій захист від дифтерії та правця. Для цього треба звернутися до сімейного лікаря для ревакцинації АДП-М. Щеплення бажано робити своєчасно у визначені Календарем терміни для забезпечення гарантованого рівня імунітету.

У разі порушення Календаря профілактичних щеплень у дитини треба звертатися до сімейного лікаря чи педіатра для складання індивідуального графіка щеплень.

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Якщо доросла людина не була раніше вакцинована або в ії медкарті немає записів про відповідні щеплення, — для захисту від дифтерії та правця необхідна триразова вакцинація АДП-М, з інтервалом не менше 30 днів між першим і другим щепленнями та шість місяців між другим і третім щепленнями.

Вакцинацію згідно з Календарем (як у дитячому віці, так і ревакцинацію дорослих) здійснюють державним коштом, безоплатно для громадян.