Кінофест у Локарно: український режисер став учасником навчальної програми

Кінофест у Локарно: український режисер став учасником навчальної програми

Укрінформ
Режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука відібрали до участі у навчальній програмі 72-го Міжнародного кінофестивалю в Локарно, що відбудеться 7-17 серпня.
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

“Цьогоріч до програми The Filmmakers Academy відібрано 20 режисерів з 17 країн світу. Учасники матимуть змогу продемонструвати глядачам фестивалю свої короткометражні фільми у позаконкурсній програмі Academy Screenings. Тож під час фестивалю відбудеться чотири відкритих покази короткометражної стрічки Дмитра Сухолиткого-Собчука “Штангіст”, створеної за підтримки Держкіно”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Locarno Academy є платформою для діалогу та обміну думками, а також місцем зустрічі великих гравців світового кіно з перспективними молодими талантами.

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Як повідомляв Укрінформ, “Штангіст” Дмитра Сухолиткого-Собчука відібрано до секції короткого метру European Shorts 25-го Sarajevo Film Festival, що відбудеться 16-23 серпня, а у грудні 2018 року фільм отримав чотири нагороди Міжнародного кінофестивалю короткометражного кіно у Польщі, включно з Ґран-прі.

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