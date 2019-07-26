Українські телеканали покажуть цикл документальних фільмів про ЗСУ

На українських телеканалах покажуть новий цикл героїко-патріотичних документальних фільмів про військові частини ЗСУ "Бойові родини".

Про це повідомив продюсер проєкту документальних фільмів "Бойові родини" Олексадр Дріз на пресконференції в Укрінформі.

“Це перша спроба створення нового іміджу для ЗСУ. В першу чергу це пропаганда військових професій, це показ нових культурних надбань українського війська, яке вже має суто європейське обличчя, а не радянське, яке розвалювалося протягом багатьох років. Тепер армія створюється, вона стає міцною, і всі інструктора НАТО, присутні в ЗСУ, відзначають те, що вона найкраща в світі, тому що має неоціненний бойовий досвід», - сказав Дріз.

Він зазначив, що такий проєкт вкрай необхідний для ЗСУ і для військкоматів, які ведуть призов, бо ті показуватимуть молоді цей цикл фільмів, орієнтуючи, куди піти: на контракту чи дострокову службу.

“Ці фільми матимуть сучасний рекламний вигляд, ми практично рекламуємо ЗСУ, рекламуємо певні роди військ. Назва "Бойові родини"... має подвійне значення. В першу чергу всі нові бригади, формування у ЗСУ побудовані за бригадно-корпусним принципом… і от ці бригади - як сім'я для всіх військових, які пройшли службу в них, і які зараз проходять службу. У них є певні традиції, все це буде показано, воно відіграє таку корпоративну ціль”, - сказав Дріз.

Крім того, за його словами, в цих фільмах у кожній бригаді показують справжні сім'ї, чи то чоловік з дружиною, чи то пари вже з дітьми, або ж династії( батько з сином).

Він додав, що проєкт буде показуватися на багатьох українських телеканалах. Зокрема, підписані попередні угоди з телеканалами 2+2, Суспільне, 5 канал, Еспресо, ZIK. Також Дріз зазначив, що фільми показуватимуть у гарнізонах, в Окружних будинках офіцерів.

Загалом цикл "Бойові родини" складається з чотирьох 25-хвилинних фільмів. Завершення виробництва над фільмами планується наприкінці жовтня.

Цикл фільмів "Бойові родини» створюється за сприяння Збройних сил України та підтримки Українського культурного фонду.

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