Тварини не встигають пристосуватися до змін клімату і гинуть - вчені

Тварини не встигають пристосуватися до змін температури навколишнього середовища і гинуть від цього.

Про це повідомляє портал Naked Science з посиланням на огляд Міжнародної групи вчених.

"Вчені проаналізували 10 тисяч досліджень і прийшли до висновку, що тварини не встигають пристосуватися до змін температури навколишнього середовища і гинуть від цього", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає портал, в дикій природі реакція, що найбільш часто спостерігається на зміну клімату, є зміна часу біологічних подій, таких як зимова сплячка, розмноження або міграція (фенологічні ознаки). Зміни в розмірі, масі тіла або інших морфологічних рисах також були пов'язані зі зміною клімату, але вченим досі не вдалося виявити в цьому будь-якої систематики.

Міжнародна група вчених опублікувала огляд 10 тисяч робіт, присвячених впливу клімату на життєдіяльність тварин. Для цього фахівці витягли з минулих публікацій необхідні дані, а потім провели їх статистичний аналіз для виявлення точного взаємозв'язку між підвищенням температури навколишнього середовища і виживання тварин.

Так, дослідники з'ясували, що в регіонах з помірним кліматом спостерігається зрушення біологічних подій до більш ранніх строків. Думки авторів дослідження на рахунок його результатів дещо розходяться. Один з них стверджує, що, раз види залишаються в своєму середовищі проживання, отже, вони встигають пристосуватися до нового клімату.

Але, як заявляє провідний автор дослідження, навіть види, які швидко адаптуються, не пристосовуються до умов блискавично. Зрештою, за його словами, тварини не зможуть існувати в своїх звичних місцях проживання та їх популяція почне повільно падати.

Найбільш тривожним результатом дослідження стало те, що навіть поширені види птахів (велика синиця, європейська крилатка і звичайна сорока), які добре пристосовуються до нового клімату, не встигають за його зміною. Вчені побоюються, що через явища, що ведуть до підвищення температури на Землі, під загрозою зникнення опиняються рідкісні види.

Фото: pixabay