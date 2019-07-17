Найбільше видавництво освітньої літератури відмовляється від друкованих книг

Компанія Pearson, найбільше у світі видавництво освітньої літератури, переходить до концепції "digital first": пріоритетом для фірми стають цифрові, а не друковані копії книг.

Про це пише BBC.

Ідея Pearson полягає в тому, щоб друковані копії навчальних видань можна було лише взяти в оренду, - при цьому оновлюватися вони будуть набагато рідше.

Компанія сподівається, що це змусить більшу кількість студентів купувати електронні версії видань, які оновлюються регулярно.

"Це переломний момент. Понад половину наших річних доходів ми вже отримуємо з продажів цифрових копій книг. Тому ми вирішили, що так само, як і в інших галузях - приміром, в музиці чи ЗМІ, - настав час переглянути пріоритети у створенні наших продуктів", - заявив глава Pearson Джон Феллон.

Наступного року компанія оновить лише 100 з 1500 навчальних видань.

"Видавництво друкованих книг ще впродовж багатьох років буде існувати, але тиражі ставатимуть все меншими", - зазначив Феллон.

За словами керівника Pearson, спочатку нові правила в роботі компанії стосуватимуться лише США, але згодом поширяться й на інші ринки.