Серіал "Чорнобиль" отримав 19 номінацій премії "Еммі"

Серіал "Чорнобиль" (копродукція HBO і Sky) увійшов до трійки лідерів за кількістю номінацій американської телевізійної премії Emmy Awards 2019 рік. Він отримав 19 номінацій.

Список номінантів був опублікований у вівторок, 16 липня на сайті премії.

Серіал "Гра престолів" від HBO претендує на премію "Еммі" відразу в 32 номінаціях, що є рекордом. Попередній рекорд був встановлений в 1994 році, коли серіал "Поліція Нью-Йорка" отримав 27 номінацій.

Друге місце за кількістю номінацій зайняв серіал "Дивна місіс Мейзел" (копродукція Dorothy Parker Drank Here Productions, Picrow і Amazon Studios), який був представлений у 20 категоріях.

"Гра престолів" представлена у таких номінаціях, як "Кращий драматичний серіал","Краща режисура", "Кращі костюми в науково-популярному серіалі або серіалі в стилі фентезі", "Кращий саундтрек" і ряді інших. Шанс на нагороду є в Кита Харінгтона, який зіграв Джона Сноу, в номінації "Кращий актор в драматичному серіалі". Також приз в категорії "Краща актриса в драматичному серіалі" може отримати Емілія Кларк за роль Дейенеріс Таргаріен.

Переможці стануть відомі 22 вересня, коли відбудеться 71-а церемонія вручення премії Emmy.

Раніше повідомлялося, що "Чорнобиль" обійшов "Гру престолів" в рейтингу серіалів найбільшого сайту про кіно Internet Movie Database (IMDb).