Ліквідатор аварії на ЧАЕС наклав на себе руки після перегляду серіалу "Чорнобиль"

У казахському місті Актобе один із ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції наклав на себе руки після перегляду серіалу від НВО про "Чорнобиль".

Про це повідомляє Daily Mail.

"Героїчний ліквідатор катастрофи на Чорнобильській АЕС наклав на себе руки після того, як подивився серіал НВО ("Чорнобиль" - ред.) й засмутився, що йому так і не було видано квартири від держави", - йдеться у повідомленні.

Він стрибнув з даху п'ятиповерхового будинку і був знайдений мертвим на землі.

Як повідомляє британська газета, 61-річний житель казахського міста Актобе Нагашібай Жусупов був змушений жити з дружиною та п'ятьма дітьми у гуртожитку.

За словами доньки загиблого ліквідатора 25-річної Гаухар, самогубство сталося після того, як Жусупов подивився мінісеріал НВО про "Чорнобиль" зі "сльозами на очах" через жахливі спогади.

Водночас його друзі вважають, що Жусупов скоїв самогубство через те, що вважав, що влада просто забула про нього.