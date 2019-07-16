У Чернівцях хочуть реставрувати неоготичний костел

"Прошу керівництво міста звернути увагу на проблему реконструкції однієї з візитних карток регіону, яка зараз перебуває в жахливому, жалюгідному стані, а саме - Костелу Пречистого Серця Ісуса. Іноземним туристам буквально мову відбирає, коли вони бачать наш розвалений храм, який руйнується з року в рік з байдужим відношенням міської влади", - зазначив автор петиції Андрій Сидорчук.

Ця петиція менш ніж за місяць набрала понад 250 необхідних голосів і тепер її розглядатимуть на одній із сесій Чернівецької міської ради.

Костел Пречистого Серця Ісуса - костел єзуїтів у Чернівцях, який є пам'яткою неоготичної архітектури 19 століття. У радянські часи тут розташовувався обласний архів. З 2010 року храм належить релігійній громаді римо-католицької церкви. А з 2016 тут відновили літургії.