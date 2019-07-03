Петрівський ярмарок у Чернівцях влаштує байк-шоу з нареченими

У Чернівцях 6 та 7 липня проведуть традиційне міське свято "Петрівський ярмарок".

Повну програму ярмарку оприлюднили в прес-службі Чернівецької міської ради.

"6-7 липня у Чернівцях відбудеться традиційне міське свято "Петрівський ярмарок". У його програмі: виставки-продажі товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи", - йдеться в повідомленні.

Урочисте відкриття ярмарку відбудеться 6 липня об 11:00 біля центрального входу до парку культури і відпочинку імені Т.Г. Шевченка.

Окрім різноманітних виставок-продажів під час Петрівського ярмарку проведуть "Байк-шоу" з нареченими, буковинський фестиваль ветеранських музичних колективів та чемпіонат України з футболу серед ветеранів.