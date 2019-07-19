Врятувати слоненя, або Драма в зоопарку Белфаста

Тема тварин, які потрапили в драматичні обставини, в останні роки досить затребувана в кіно, фільми про них знімають регулярно.

З нещодавніх можна згадати, зокрема, «Дружину доглядача зоопарку» (2017), де головні ролі зіграли Джессіка Честейн і Даніель Брюль. Основний месидж цієї стрічки, звичайно, інший, але сюжетна лінія порятунку мешканців Варшавського зоопарку під час Другої світової пов'язана з ним безпосередньо.

Фільм "Пригоди Мії та Білого лева" А вже цьогоріч в український прокат вийшла картина «Міа та Білий лев», яка сподобалася мені своєю душевністю, емоційністю і драматичністю, а також важливим нагадуванням про те, що свої негарні вчинкиї не виправдаєш найшляхетнішими мотивами.

У лінійку цих картин відмінно вписався і знятий в тому ж таки 2017 році "Зоопарк» Коліна МакІвора, що добрався до нашого прокату тільки зараз. Як і багато інших фільмів цієї тематики, «Зоопарк» заснований на реальній історії, тому дивитися його удвічі цікаво.

Перше, за що хочеться похвалити цю стрічку, - камерність історії, яка спочатку не замислювалася і не претендувала на розмах блокбастера. Фактично її можна навіть назвати сімейним фільмом. Знято його переважно великими планами в невеликих замкнутих локаціях, за винятком панорам зоопарку Белфаста. І робота оператора Демієна Елліотта - друге, за що хочеться похвалити цей фільм. Цікаві і вдалі ракурси, з яких його камера ловить у кадр персонажів, розкривають їх не гірше, а, мабуть, навіть краще за діалоги, до яких, втім, теж немає претензій. Ну і звичайно, завдяки професіоналізму Елліотта з поля зору глядача ні разу не випадає і головний герой - слоненя Бакстер, у випадку з яким відразу хочеться відзначити і його чудову дресировку: він чудовий перед камерою в усіх сценах, починаючи з його прибуття до Белфаста.

Порадував «Зоопарк» і непоганими акторськими роботами. Головного героя добре зіграв юний Арт Паркінсон, якого, думаю ще довго ь пам'ятатимуть за роллю Рікона Старка у «Грі престолів». Цей персонаж не був центральним, тому цікаво було побачити Арта на першому плані. Впорався і не розчарував.

Компанію йому склав ще один актор з «Гри престолів» - Єн МакЕлгінні (Баррістан Селмі), якого також було цікаво побачити в ролі іншого плану.

Одним же з кращих, на мій погляд, став Тобі Джонс, який зіграв скромну, але водночас помітну роль сторожа зоопарку,якою неабияк здивував і порадував. Прекрасний, талановитий актор, який успішно грає і в блокбастерах на кшталт «Голодних ігор» та «Першого месника», й у шпигунських драмах («Шпигуне, вийди геть!"), І в камерних проєктах на кшталт «Страшних казок» (2015). А також в серіалах, і саме роль Тобі в телепроекті «Сосни» для мене наразі залишається кращою з тих, які довелося побачити.

А другою найкращою роботою в «Зоопарку» назву маленького Міккі, зіграного юним Джеймсом Стокдейлом, якого після перегляду ї стрічки ви точно не забудете, настільки він характерний і чарівний! З жіночих персонажів поза конкуренцією зірка ще одного культового серіалу - «Абатство Даунтон» Пенелопа Вілтон, яка зіграла затворницю Денніс. Для мене фільм МакІвора став не просто фільмом про порятунок слоненяти в Другу світову. Це ще й кіно про те, як важливо за будь-яких часів та обставин озиратися навколо себе, бачити тих, кому зараз важко, і допомагати їм. Безкорисливості і чуйності є місце скрізь і завжди.

Михайло Коронкевич, Київ