"Мовний закон" зустрічатимуть концертами та акціями
Про це Укрінформу повідомила координатор громадської організації «Відсіч» Катерина Чепура.
“16 липня мешканці 20-ти міст на Сході та Заході, на Півночі та на Півдні України зберуться на площах, щоб відзначити вступ в дію закону про державну мову”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Києві, Львові та Харкові відбудуться концерти за участю Злати Огнєвіч, Наталки Карпи, Tarabarova, Оксани Мухи, Ivan Navi, Пікардійської терції, Sonya Kay та інших.
Також у всеукраїнській акції візьмуть участь Одеса, Вінниця, Дніпро, Херсон, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Ананьїв, Богуслав, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Первомайськ, Полтава, Рівне, Ружин, Суми, Тернопіль, Тростянець, Умань, Черкаси, Чернігів.
У Києві святковий концерт розпочнеться о 19.00 біля Арки дружби народів. У Львові - о 19.30 на проспекті Свободи біля пам’ятника Шевченку. У Харкові акція - о 19.00 на площі Свободи.
Організаторами акції є громадські організації та волонтери. Метою акції є популяризувати українську мову.
“16 липня набуває чинності закон про державну мову. Відзначимо цю довгоочікувану радісну подію разом, від Заходу до Сходу, від столиці до сіл і містечок”, - закликають організатори акції «Мова об'єднує» у Facebook.
Зазначається, що завдання закону – об’єднати Україну, гарантувати кожній людині право на отримання інформації і послуг українською мовою в усіх публічних сферах на всій території держави. “Українська мова – один з ключових факторів державної незалежності, національної безпеки та цілісності країни”, - наголошується в повідомленні.
Як повідомлялося, Верховна Рада 25 квітня ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За його ухвалення проголосували 278 народних депутатів. П'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон 15 травня.