"Мовний закон" зустрічатимуть концертами та акціями

В Україні у вівторок, 16 липня, у 20-ти містах відбудуться концерти з нагоди вступу в дію закону про державну мову.

Про це Укрінформу повідомила координатор громадської організації «Відсіч» Катерина Чепура.

“16 липня мешканці 20-ти міст на Сході та Заході, на Півночі та на Півдні України зберуться на площах, щоб відзначити вступ в дію закону про державну мову”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Києві, Львові та Харкові відбудуться концерти за участю Злати Огнєвіч, Наталки Карпи, Tarabarova, Оксани Мухи, Ivan Navi, Пікардійської терції, Sonya Kay та інших.

Також у всеукраїнській акції візьмуть участь Одеса, Вінниця, Дніпро, Херсон, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Ананьїв, Богуслав, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Первомайськ, Полтава, Рівне, Ружин, Суми, Тернопіль, Тростянець, Умань, Черкаси, Чернігів.

У Києві святковий концерт розпочнеться о 19.00 біля Арки дружби народів. У Львові - о 19.30 на проспекті Свободи біля пам’ятника Шевченку. У Харкові акція - о 19.00 на площі Свободи.

Організаторами акції є громадські організації та волонтери. Метою акції є популяризувати українську мову.

“16 липня набуває чинності закон про державну мову. Відзначимо цю довгоочікувану радісну подію разом, від Заходу до Сходу, від столиці до сіл і містечок”, - закликають організатори акції «Мова об'єднує» у Facebook.

Зазначається, що завдання закону – об’єднати Україну, гарантувати кожній людині право на отримання інформації і послуг українською мовою в усіх публічних сферах на всій території держави. “Українська мова – один з ключових факторів державної незалежності, національної безпеки та цілісності країни”, - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Школа традиційної музики на Чернігівщині зібрала учасників із чотирьох країн

Як повідомлялося, Верховна Рада 25 квітня ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За його ухвалення проголосували 278 народних депутатів. П'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон 15 травня.