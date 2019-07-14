Школа традиційної музики на Чернігівщині зібрала учасників із чотирьох країн

У селищі Седневі на Чернігівщині, на території садиби козацьких полковників і меценатів Лизогубів, пройшла Літня школа традиційної музики для дорослих, де навчали автентичному співу та грі на музичних інструментах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До нас приїхали молоді люди з різних регіонів України, а також із Білорусі, Польщі та Німеччини, які зв’язалися через Інтернет і вперше тут зустрілися. Їх усіх об’єднало бажання навчитися автентичного співу та грі на традиційних українських музичних інструментах скрипці та бубні, яких вони раніше в руках не тримали. Навчали їх спеціально запрошені викладачі, вони працювали тут на волонтерських засадах", - розповіла завідувачка філії Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського "Садиба родини Лизогубів" Тетяна Луговська.

За її словами, у літній школі навчалися 70 осіб. Чимало з них приїхали з друзями й родинами, тому дітей в садибі теж було багато. Аби малеча не нудьгувала, їй також пропонували різні творчі заняття.

Літня школа традиційної музики на Чернігівщині / Фото: Потапчук Наталія, Укрінформ

Музика і пісня лунали в садибі цілий тиждень. Як пояснив Андрій Левченко - представник громадської організації "Рись", яка реалізовує цей культурно-мистецький проєкт, викладали у школі фахівці високого рівня - знавці й дослідники фольклору з вищих навчальних закладів(у тому числі, музичних академій) Києва, Львова та Рівного. Зовнішньою окрасою школи стали великі яскраві панно з аплікацією художниці Анастасії Лелюк, які були її дипломною роботою в Національній академії мистецтв України. Оскільки мисткиня робила їх ще й спеціально для Літньої школи традиційної музики, то на панно зображені й музичні інструменти.

Учасники школи проживали як у наметах, так і в готелі Будинку творчості Спілки художників України, яка погодилася підтримати цей проєкт. Належні умови для проведення заходу створив музей "Садиба Лизогубів".

Програма школи містила не тільки уроки з музики та співів, а й лекції на зазначену тематику, майстер-класи з традиційних танців та народних ремесел, квест, постановку театральної вистави, перегляд кінофільмів тощо.

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Завершився захід у суботу великим концертом, який зібрав кілка сотень слухачів, у тому числі, місцевих жителів. На концерті випускники школи демонстрували, чому вони тут навчилися, особливо багато співали автентичних пісень, записаних у різні часи в різних регіонах України, в тому числі, на Чернігівщині.

За словами організаторів, Літня школа традиційної музики в Україні пройшла вже уп’яте. Перші 4 рази вона проводилась у Києві та Київській області.