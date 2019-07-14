На ОМКФ презентували тизер фільму "Номери" за п'єсою Сенцова

На 10-му ювілейному Одеському міжнародному кінофестивалі показали перший тизер до фільму "Номери". Презентацію було приурочено до дня народження Олега Сенцова, якому 13 липня виповнилося 43 роки.

Про це Укрінформу повідомили в кінокомпанії 435 FILMS.

“Знімальну групу стрічки представила генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич. Тизер презентували продюсерка стрічки Анна Паленчук, співрежисер картини Ахтем Сеітаблаєв та кастинг-директорка Анастасія Чорна”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначила Анна Паленчук, фільм став можливим завдяки підтримці з боку Одеського міжнародного кінофестивалю, ідея виникла рік тому, коли презентували фільм "Номери" на пітчингу ОМКФ.

“Ми зустріли партнерів: Даріуша Яблонського з компанії Аpple Film Production з Польщі. Потім отримали фінансування від Міністерства культури України. І весь час листувалися з Олегом. Нам було важливо, щоб він продовжував творити навіть в умовах свого ув’язнення”, - підкреслила продюсерка.

Для Олега Сенцова "Номери" – це вже друга повнометражна художня робота (першою став фільм "Гамер" у 2011 році). Картина за його однойменною п'єсою перебуває на фінальній стадії виробництва. ЇЇ особливість у тому, що безпосереднє творче керівництво Сенцов здійснював шляхом листування. Співрежисером виступив Ахтем Сеітаблаєв, відомий за такими фільмами, як "Хайтарма", "Чужа молитва" та "Кіборги".

“Мене вразило те, з якою прискіпливістю, емпатією та чітким знанням того, що він хоче побачити, Олег будував нашу розмову і, власне, майбутній фільм. Ці листи були настільки сповнені життям, що якби я не знав, що він сидить у в’язниці, я подумав би, що пише листа, скажімо, з Сімферополя”, - поділився Ахтем Сеітаблаєв.

Також він розповів, що іноді листи від Олега приходили із запізненням. Але дивним чином це лише підкреслювало те, що режисери мислять в одному напрямку: “Декілька разів ми писали один одному про рішення якоїсь сцени, деталі костюмів чи реквізиту - і писали один одному те саме. І коли читали листи, раділи з цього, бо це означало, що ми були на одній хвилі”.

Творці стрічки розповіли, що найважче було працювати над кастингом акторів, адже режисер не міг подивитись відео кінопроб. Тож Ахтему Сеітаблаєву та кастинг-директорці Анастасії Чорній доводилося у листах докладно описувати проби кожного з кандидатів.

Головні ролі у картині "Номери" зіграли: Перший - Олександр Ярема, Друга - Ірина Мак, Третій - Віктор Жданов, Четверта - Лорена Колібабчук, П’ятий - Денис Роднянський, Шоста - Олена Узлюк, Сьомий - Євген Черніков, Восьма - Агата Ларіонова, Дев’ятий - Олександр Бегма, Десята - Марія Смолякова, Одинадцятий - Максим Девізоров, Нуль - Віктор Андрієнко.

Після закінчення зйомок Олег Сенцов подякував команді та знімальній групі, що працювала над фільмом