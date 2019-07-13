Сенцов витрачає увесь час на роботу над сценаріями та книгами — режисер

Російський режисер Аскольд Куров 12 липня відвідав українського політв'язня Олега Сенцова, ув’язненого в Росії. Їхня зустріч тривала близько 4 годин, говорили переважно про кіно.

Про це Куров розповів у коментарі Громадському радіо.

«Про свій побут він (Сенцов -ред.) говорити не любить, бо, каже, кожен наступний день схожий на попередній. Проте він навчився працювати й писати в таких умовах, незважаючи ні на що. Увесь свій вільний час він витрачає саме на роботу над своїми новими сценаріями та книгами», — зазначив Куров.

Про що саме будуть нові твори Сенцова - Куров не уточнив.

За словами російського колеги, новини Сенцов отримує переважно з листувань.

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«Йому дуже багато пишуть, і він намагається усім відповідати», — каже Куров.

Олега Сенцова 11 травня 2014 року затримала у Криму ФСБ Російської Федерації. Пізніше його перевезли до Москви, у слідчий ізолятор в Лефортово. Сенцова звинуватили в тероризмі та незаконному зберіганні зброї. В матеріалах сфабрикованої справи його назвали організатором диверсійно-терористичної групи. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів. Воно тривало 145 днів.