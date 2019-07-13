У Польщі провели реконструкцію Грюнвальдської битви
В оригінальному вбранні XV століття на поле битви вийшли понад тисячу лицарів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Загалом у реконструкції взяли участь близько семи тисяч осіб та більш як 30 тис. глядачів
Сценарій заходу відповідав історичному перебігу подій: на початку битви перемагали тевтонці, але загальна перемога була за польсько-литовськими військами. Реконструкція завершилася інсценізацією вивезення тіла великого магістра Тевтонського ордену Ульріха фон Юнгінгена, який загинув на полі битви.
У Польщі провели реконструкцію Грюнвальдської битви / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ
Грюнвальдська битва сталася під час війни 1409-1411 років між тевтонцями з одного боку та об’єднаними військами польського короля Ягайла і великого князя литовського Вітовта — з другого. За оцінками істориків, у ній зійшлися 39 тис. воїнів у складі польсько-литовських військ та 27 тисяч - Тевтонського ордену. Битва тривала три години, і за її результатами тевтонці були розгромлені.